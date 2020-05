182 cm groß und bildhübsch: Modelagenturen reißen sich um Draganas Tochter (FOTOS)

Auch wenn die beiden Sprösslinge der bekannten Balkan-Sängerin nicht gerne im Rampenlicht stehen, so scheint Manuela Bijelić eine große Karriere in die Wiege gelegt worden zu sein.

Abgesehen von einigen Fotoshootings vor zehn oder mehr Jahren präsentierte Dragana Mirković ihre beiden Kinder, Marko und Manuela selten bis nie der Öffentlichkeit. Immer wieder betonte die Sängerin, dass sie dies auf Wunsch der Kinder tue, da beide kein Teil des Showbusiness sein möchten.

Manuelas Aussehen begeisterte Philipp Plein

Dennoch erregte die Tochter von Dragana Mirković und dem Unternehmer Toni Bijelić großes Aufsehen auf einer High-Society-Party in Monte Carlo, auf welcher unter anderem der bekannte Designer Philipp Plein zugegen war.

Er soll so begeistert von Manuel gewesen sein, die über die Jahre zu einer wahren Schönheit herangewachsen sei. Mit ihrer Körpergröße von 182 Centimeter soll Plein Draganas Tochter gefragt haben, ob sie schon einmal darüber nachgedacht hat, als Model zu arbeiten. Ziemlich schüchtern soll sie geantwortet haben, dass ihr das bisher noch nie in den Sinn gekommen sei.

„Wir werden uns nicht in ihre Entscheidung einmischen“

Plein soll nicht der Einzige gewesen sei, der während des Familienurlaubs in Monte Carlo an Manuela herangetreten ist, um sich zum Modeln zu überreden. „Bis jetzt hat sie noch nicht den Wunsch dazu geäußert. Sie war mit Sicherheit geschmeichelt, allerdings hängt es ganz von ihr ab, ob sie dem Modeln nachgehen möchte, oder nicht“, erzählte Dragana Mirković in einem Interview.

„Manuela hat noch Zeit sich zu entscheiden, welchen beruflichen Weg sie einschlagen möchte. Es scheint derzeit so als würde es Kunst werden. Toni und ich werden uns keinesfalls in ihre Entscheidung einmischen“, fügte die Sängerin hinzu.

