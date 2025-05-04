2.220 Straftaten in einem Jahr: Teenie-Brüder zeigen keine Reue

Zwei Brüder, über 2.220 Straftaten allein in diesem Jahr: Die Geschichte zeigt, wie jugendliche „Systemsprenger“ die Behörden an ihre Grenzen bringen.

Im März dieses Jahres endete die Fahrt des 14-Jährigen mit einem gestohlenen Mini Cooper seines Großvaters an einem Lichtmast in Wien. Das Fahrzeug wurde bei dem Unfall komplett zerstört. Nur zwei Tage zuvor hatte der Jugendliche bereits einen Toyota entwendet und nach einem Unfall auf dem Dach liegend zurückgelassen. Für diese Straftaten wurde er zu einer Haftstrafe verurteilt und teilt nun mit seinem Bruder eine Gefängniszelle.

Die Statistik zeichnet ein alarmierendes Bild: 12.049 Straftaten wurden im Vorjahr von Kindern und Jugendlichen zwischen zehn und 14 Jahren verübt. Besonders auffällig ist laut einer Recherche des Nachrichtenmagazins „Profil“, dass 28 Prozent aller Anzeigen gegen sogenannte „Systemsprenger“ (Kinder und Jugendliche, die durch extrem auffälliges Verhalten alle Hilfssysteme überfordern) auf das Konto von nur drei Jugendlichen gehen. Den Großteil dieser Delikte sollen die beiden Brüder begangen haben.

⇢ Brutaler Mädchen-Mob: Sechs Teenagerinnen prügeln und rauben in Wiener Park



Serielle Straftäter

Die mittlerweile 16 und 14 Jahre alten Geschwister wurden in Wien geboren, ihre Familie stammt ursprünglich aus Serbien. Allein 2024 werden den beiden mehr als 2.220 Straftaten zugeschrieben, darunter zahlreiche Diebstähle und Einbrüche. Bei einigen Taten waren sie noch nicht strafmündig. Der ältere Bruder verbüßt bereits eine Haftstrafe.

Wie „Profil“ weiter berichtet, verbrachten die Brüder einen erheblichen Teil ihrer Kindheit in einem Krisenzentrum in Wien-Meidling. Ein Mitbewohner erinnert sich: „Ich glaube, sein Vater und seine Stiefmutter leben in Wien. Was mit seiner Mutter ist, weiß ich nicht. Silvio (Name geändert) hat nie über sie gesprochen.“

Stolz statt Reue

Reue für ihre kriminellen Handlungen zeigen die Jugendlichen offenbar nicht. Bei einem ihrer Delikte soll ein Begleiter der Brüder „Ihr könnt mir gar nichts! Zeigt Respekt“ gerufen haben. Nach seiner Festnahme zeigte der jüngere Bruder Berichten zufolge den serbischen Gruß (eine Geste mit drei ausgestreckten Fingern, die nationale Identität symbolisiert), während ein Bekannter auf einem Polizeifoto mit einer zu einer Pistole geformten Hand posierte. Zudem präsentiert die Gruppe ihre Straftaten stolz auf Social-Media-Plattformen wie TikTok.

Die zunehmende Jugendkriminalität hat inzwischen auch die politische Agenda erreicht. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) fordert für „Systemsprenger“ eine „gefängnisähnliche“ Unterbringung.

Parallel dazu gewinnt die Debatte um eine Herabsetzung der Strafmündigkeit auf zwölf Jahre an Dynamik.

Besorgniserregender Trend

Der Fall der Brüder steht exemplarisch für einen beunruhigenden Trend. Die aktuelle Kriminalstatistik 2024 verzeichnet eine massive Zunahme der Jugendkriminalität in Österreich. Die Anzeigen gegen Tatverdächtige zwischen zehn und 14 Jahren haben sich in den vergangenen Jahren verdoppelt.

Das Bundeskriminalamt sieht besonders bei den „Systemsprengern“ ein erhebliches Problem. Diese minderjährigen Intensivtäter können mehr als 50 Straftaten pro Monat begehen, wobei die aktivsten unter ihnen sogar über 150 Strafanzeigen monatlich sammeln. Als Reaktion darauf wurde im März 2024 eine spezielle „Einsatzgruppe Jugendkriminalität“ eingerichtet, die bis Ende des Jahres rund 55.500 Personenkontrollen durchführte.

Dieter Csefan, Abteilungsleiter im Bundeskriminalamt, kritisiert, dass die meisten Maßnahmen für unmündige Straftäter auf Freiwilligkeit beruhen. „Wir brauchen rasche Maßnahmen – sowohl präventiv als auch repressiv“, fordert der Experte angesichts der steigenden Zahlen.