25 Milliarden Euro fehlen: Regierungsklausur fordert Sparpaket gegen Finanzlücke

Die Dreierkoalition in Österreich startete im Kanzleramt ihre Regierungsklausur. Die Budgetprognosen verschlechtern sich, während Experten Konsolidierung fordern.

Die österreichische Dreierkoalition aus den Schwarzen, Roten und den Pinken hat kürzlich ihre erste Regierungsklausur im Kanzleramt am Wiener Ballhausplatz durchgeführt. Im Gegensatz zu früheren Klausuren, die an Orten wie Schloss Seggau und Schlosspark Mauerbach stattfanden, konzentrierte sich dieses Treffen auf die Arbeitsbereitschaft der Regierung statt auf die Präsentation harmonischer Bilder.

Zu Beginn ihrer Amtszeit hat die Koalition bereits zwei Ministerräte abgehalten, in denen sie sich auf Maßnahmen wie die Miet- und Bürokratiebremse sowie den Stopp des Familiennachzugs verständigte. Eine der drängendsten Aufgaben, die nun ansteht, ist die Erstellung des Budgets. Für die Jahre 2025 und 2026 wurde ein Doppelbudget mit 6,4 Milliarden Euro und 8,7 Milliarden Euro festgelegt, jedoch verschlechtern sich die Budgetprognosen zusehends.

Herausforderungen im Budget

WIFO-Chef Gabriel Felbermayr betonte die Notwendigkeit eines Konsolidierungsbedarfs von 25 Milliarden Euro über die kommenden fünf Jahre und fordert einen umfassenden Plan für die gesamte Legislaturperiode. Christoph Badelt, Präsident des Fiskalrats, kritisierte in der ORF-Pressestunde die Vorstellung, dass ab 2027 alles wieder gut werde, als irreführend.

Am Dienstag nahmen neben den Regierungsmitgliedern auch WIFO-Chef Felbermayr und IHS-Direktor Holger Bonin an der Klausur teil, um ihre Einschätzungen zu teilen. Die bei der Klausur beschlossenen Maßnahmen sollen am Mittwoch im Ministerrat behandelt werden.

Wirtschaft und Standort

In einer Pressekonferenz um 11 Uhr hob der Regierungschef Christian Stocker die Bedeutung der Themen Wirtschaft, Wettbewerb und Standort hervor, wobei auch der Energiemarkt im Fokus stehe. Er erklärte, dass es noch keine fertige Industriestrategie gebe und man sich auf einen siebenjährigen Konsolidierungspfad geeinigt habe, um ein Defizitverfahren zu vermeiden. Stocker sagte: „Wir wollen uns heute dem Thema Wirtschaft widmen. Die internationalen Entwicklungen sind spürbar und werden spürbar sein. Daher werden wir uns intensiv den Themen Wettbewerb und Standort widmen. Es gibt gute Nachrichten, aber eine Schwalbe macht noch keinen Sommer.“

Vizekanzler Andreas Babler unterstrich, dass die Wirtschaftsprognose neben der Budgetsanierung ein wichtiges Thema sei und freute sich auf den Austausch mit den Experten. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger sprach über die spürbaren Zollstreitigkeiten mit den USA und die Notwendigkeit, das Budget zu sanieren.

Sie betonte, dass es wichtig sei, neue Märkte und Chancen zu erschließen, was ebenfalls thematisiert werden soll.