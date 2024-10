250 Euro für Kinder: So bekommt ihr den neuen Bonus!

In Graz, wird ein innovatives Förderprogramm umgesetzt, um die Mobilität von Kindern durch Radfahren zu unterstützen. Das Projekt mit dem Namen „Grazer Kinder-Radlbonus“ richtet sich an alle Drittklässler der Volksschulen der Stadt und ist darauf ausgelegt, jedem Kind den Zugang zu einem Fahrrad zu ermöglichen. Nach der erfolgreichen Pilotphase wird die Initiative nun auf alle Schulen im Stadtgebiet ausgeweitet.

In der Pilotphase erfreute sich der Radlbonus bereits großer Beliebtheit. Insgesamt wurden 264 Anmeldungen für den 250-Euro-Zuschuss verzeichnet, den Eltern zur Anschaffung eines Fahrrads für ihre Kinder nutzen konnten. Die Stadt Graz hat das Ziel, die Fahrradkompetenz unter Kindern zu erhöhen und sie zu motivieren, alltägliche Wege vermehrt mit dem Fahrrad zurückzulegen.

Verteilung der Anmeldeformulare

Die Stadtverwaltung von Graz wird ab November die Anmeldeformulare direkt per Post an die Eltern der Drittklässler in den ersten acht Bezirken der Stadt senden. Diese Bezirke umfassen die Innere Stadt, St. Leonhard, Geidorf, Lend, Gries, Jakomini, Liebenau und St. Peter. Für die verbleibenden Bezirke – Waltendorf, Ries, Mariatrost, Andritz, Gösting, Eggenberg, Wetzelsdorf, Straßgang und Puntigam – erfolgt der Versand der Formulare ab Januar.

Lesen Sie auch: Wiener Bank ist pleite: Das müssen die Kunden jetzt wissenDie European American Investment Bank AG (Euram) mit Sitz in Wien musste am Mittwoch ihren Geschäftsbetrieb einstellen.

Wiener Bank ist pleite: Das müssen die Kunden jetzt wissenDie European American Investment Bank AG (Euram) mit Sitz in Wien musste am Mittwoch ihren Geschäftsbetrieb einstellen. Österreich zahlt 43 Millionen für Zivilbevölkerung im Nahen OstenMit dieser Unterstützung sollen internationale Hilfsorganisationen vor Ort die notleidende Zivilbevölkerung in diesen Regionen unterstützen.

Österreich zahlt 43 Millionen für Zivilbevölkerung im Nahen OstenMit dieser Unterstützung sollen internationale Hilfsorganisationen vor Ort die notleidende Zivilbevölkerung in diesen Regionen unterstützen. Noch länger arbeiten: Diese Personen gehen später in PensionFür Frauen, die nach dem 1. Juni 1968 geboren wurden, gilt ab 2033 das Pensionsantrittsalter von 65 Jahren.

Auch Familien, deren Kinder bereits ein Fahrrad besitzen, profitieren von diesem Bonus. Die Unterstützung kann nicht nur zur Anschaffung von Sicherheitsausrüstung wie Fahrradhelmen und Reflektoren verwendet werden, sondern auch für Fahrradservices. Die Gutscheine sind bei der Holding Graz abzuholen und können in zahlreichen Radgeschäften in der Stadt eingelöst werden.