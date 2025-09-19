30-Grad-Marke: Hitzewelle rollt auf Österreich zu

Sonnenschein, steigende Temperaturen und kaum Wind – ein stabiles Hochdruckgebiet beschert Österreich hochsommerliches Wetter mit bis zu 31 Grad am Wochenende.

Die kommenden Tage präsentieren sich mit hochsommerlichem Charakter. Ein stabiles Hochdruckgebiet sorgt für anhaltend sonniges Wetter und bringt Temperaturen, die an Sommertage erinnern. Am Freitag dominiert ein ausgeprägtes Hoch über weite Teile Mittel-, Südwest- und Südosteuropas und garantiert wettertechnische Beständigkeit. Die Wetterkarten zeigen, dass das Hochdruckgebiet von der Iberischen Halbinsel über Mitteleuropa bis zum Balkan reicht und sehr warme und trockene Luft in den Alpenraum lenkt.

Nach vereinzelten Nebelfeldern in den frühen Morgenstunden, die sich jedoch schnell auflösen, setzt sich die Sonne durch. Im Tagesverlauf ziehen von Westen her vereinzelt Schleierwolken und leichte Bewölkung auf, die den überwiegend sonnigen Eindruck jedoch kaum trüben und keine Niederschläge mit sich bringen. In Oberösterreich macht sich tagsüber mäßiger Ostwind bemerkbar, während in den anderen Landesteilen nur schwacher Wind weht.

Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 24 und 30 Grad und sorgen nochmals für sommerliches Wärmegefühl. Im Osten und Südosten Österreichs steigen die Temperaturen lokal bis an die 30-Grad-Marke, während im Westen und Norden die Werte etwas darunter bleiben.

Sonniger Samstag

Der Samstag startet in Niederungen und entlang von Flusstälern häufiger mit Nebelfeldern als am Vortag. Diese lösen sich jedoch im Laufe des Vormittags auf und machen Platz für strahlenden Sonnenschein. Vereinzelte Quellwolken oder dünne Wolkenfelder können auftreten, bleiben aber ohne Auswirkungen.

Zum Tagesausklang herrscht überall freundliches, sonniges Wetter. Im östlichen Landesteil frischt der Südwind spürbar auf, an der Alpennordseite macht er sich stellenweise als Föhn bemerkbar. Der Süd- bis Südostwind kann zeitweise auffrischen und mit föhnigen Effekten einhergehen, was für zusätzliche Erwärmung sorgt.

Die Temperaturen klettern weiter nach oben und erreichen Werte zwischen 25 und 31 Grad. Besonders im Osten und Südosten werden Höchstwerte bis zu 31 Grad erreicht, während der Alpenraum weiterhin unter dem stabilen Hochdruckeinfluss steht.