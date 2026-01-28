30-Jähriger stirbt nach Zwischenfall in Haft – schwere Vorwürfe gegen Beamte

Ein tödlicher Zwischenfall erschüttert das österreichische Justizsystem: Nach einer Amtshandlung in der JA Hirtenberg starb ein 30-jähriger Häftling unter ungeklärten Umständen.

Der tragische Vorfall wirft ernste Fragen auf: Ein 30-jähriger Insasse sollte am 3. Dezember 2025 aus der Justizanstalt Hirtenberg in die psychiatrische Abteilung in Baden transportiert werden, doch die Amtshandlung nahm einen verhängnisvollen Verlauf. Der Mann, der zuvor in der Justizanstalt Stein wegen Drogendelikten und anderer Vergehen inhaftiert war, hatte bereits mehrfach für Zwischenfälle gesorgt. Laut Falter-Recherchen hatte ein Arzt bereits am 20. November eine „akute Psychose“ bei dem Gefangenen vermutet. Weshalb der Häftling dennoch zunächst nach Hirtenberg und nicht direkt in psychiatrische Behandlung kam, bleibt ungeklärt.

Auf nassem Boden soll der Insasse ausgerutscht und gegen sein Betonbett gefallen sein, das dem Falter zufolge entgegen ärztlicher Anweisung in der Zelle verblieben war. Dadurch erlitt er schwerwiegende Kopfverletzungen, darunter einen Kehlkopfbruch, Jochbogenbrüche und ein Schädel-Hirn-Trauma durch Einblutungen. Trotz dieser Verletzungen leistete der Häftling weiter Widerstand und beschimpfte die Beamten.

⇢ Insasse stirbt nach schweren Misshandlungen – Ermittlungen gegen zwölf Beamte



Protokollen zufolge soll er Schläge mit Fäusten und Schlagstöcken im Beinbereich erlitten haben, bevor er erneut „mit dem Kopf gegen Wand und Fliesenboden“ stürzte. Bei der anschließenden Fixierung kam offenbar auch eine Halsklammer zum Einsatz.

Tödlicher Ausgang

Während des Transports im Kleinbus bemerkten die Justizwachebeamten, dass der 30-Jährige keine Lebenszeichen mehr zeigte. Rettungskräfte versuchten zwei Stunden lang, ihn zu reanimieren. Im Schockraum des Krankenhauses Eisenstadt erlag der Mann schließlich seinen Verletzungen. Mittlerweile laufen Ermittlungen gegen zwölf Justizwachebeamte. Rechtsanwalt Gerhard Jarosch, der die Mutter des Verstorbenen vertritt, erklärte gegenüber der Tageszeitung „Heute“: „Es ist zu überprüfen, ob die Justizwache anders hätte handeln müssen. Die Mutter will Aufklärung.“

Laufende Untersuchungen

Der weitere Verlauf der Untersuchungen hängt nun maßgeblich vom endgültigen gerichtsmedizinischen Gutachten ab. Zudem stehen noch Einvernahmen aus. Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung. Justizministerin Anna Sporrer kündigte die Einsetzung einer externen Kommission an, die alle Abläufe untersuchen soll.

Der Häftling wurde nur 30 Jahre alt.