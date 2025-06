38 Millionen Tonnen Fäulnis: Karibik-Paradies versinkt im Gestank

Braune Flut statt türkisblauer Traumstrände: Die Karibik versinkt unter 38 Millionen Tonnen stinkender Sargassum-Algen – mit dramatischen Folgen für Mensch und Natur.

Die Karibik kämpft mit einer beispiellosen Invasion von Sargassum-Algen, die in diesem Jahr mit 38 Millionen Tonnen einen neuen Höchststand erreicht haben. Bei der Zersetzung dieser Meerespflanzen entstehen Schwefelwasserstoff und Ammoniak – eine nach faulen Eiern riechende Gasmischung, die Hautreizungen verursachen und die Atemwege schädigen kann. Die Situation hat auf Martinique bereits zur temporären Schließung einer Bildungseinrichtung geführt.

Während die Sargassum-Algen auf hoher See harmlos und sogar ökologisch wertvoll sind, entwickeln sie sich an den karibischen Küsten zu einem ernsthaften Problem. Sie blockieren lebenswichtigen Sauerstoff und Sonnenlicht, was zu verheerenden Auswirkungen auf Riffe und Korallen führt. Auch der Fremdenverkehr leidet erheblich, da vielen Urlaubsorten die finanziellen Ressourcen fehlen, um Schutzbarrieren zu installieren oder die angeschwemmten Algenmengen regelmäßig zu beseitigen.

Rätselhafte Ausbreitung

Wissenschaftler stehen vor einem Erklärungsnotstand bezüglich der massiven Ausbreitung dieser Algenart. Forscher der Universität Südflorida suchen noch nach einer schlüssigen Erklärung, vermuten jedoch ein Zusammenspiel verschiedener wachstumsfördernder Faktoren. Die bereits beachtliche Menge von 22 Millionen Tonnen im Jahr 2022 wird durch die aktuelle Situation deutlich übertroffen.

Wirtschaftliche Bedrohung

Die Hochphase des Algenaufkommens erstreckt sich typischerweise von Mai bis Oktober. Da der Juni gerade erst begonnen hat, rechnen Experten mit weiteren Anlandungen.

Das Algenproblem stellt nicht nur eine ökologische Bedrohung dar, sondern entwickelt sich zunehmend zu einer wirtschaftlichen Krise für die vom Tourismus abhängigen Regionen.