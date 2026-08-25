40 Grad in Kroatien: Dalmatien vor heißestem Monat aller Zeiten

Dalmatien steuert auf einen historischen Hitzerekord zu – und das Ende des Augusts könnte alles bisher Dagewesene übertreffen.

Der kroatische Wetterdienst DHMZ geht davon aus, dass der August 2026 in Dalmatien als wärmster Monat in der Geschichte der meteorologischen Aufzeichnungen in die Bücher eingehen könnte. „Da die Hitze voraussichtlich bis Ende des Monats anhalten wird, mit einigen Tagen über 35 Grad, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der diesjährige August alle Rekorde brechen wird. Der August 2026 wird – zumindest in Dalmatien – nicht nur der wärmste August seit Beginn der offiziellen Messungen, sondern auch der wärmste Monat überhaupt werden“, berichtet der DHMZ.

Wer seinen Urlaub in Kroatien bis in den späten August hinein verlängert hat, erlebt die Hochsommerhitze noch einmal in voller Intensität. Nach einer vorübergehenden Abkühlung kehren an der Adriaküste die extremen Temperaturen zurück – und könnten am Freitag stellenweise sogar die 40-Grad-Marke überschreiten. Dabei war der gesamte bisherige Monatsverlauf bereits außergewöhnlich: Kein einziger Tag im August blieb in Kroatien unter dem langjährigen Mittelwert der Referenzperiode 1991 bis 2020.

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Auch gemessen an den Daten seit 1948 lagen die Temperaturen durchgängig deutlich über dem Schnitt. In Split und Dubrovnik wurden in diesem Sommer erstmals seit Beginn der Wetteraufzeichnungen Temperaturen von über 40 Grad registriert. Am 12. August 2026 wurde an der offiziellen Messstation Split-Marjan eine Höchsttemperatur von 40,2 Grad Celsius gemessen – der bisherige Rekord von 39,5 Grad vom 30. Juni 2026 wurde damit übertroffen. In Dubrovnik erreichte das Thermometer am selben Tag 40,1 Grad Celsius, womit der alte Höchstwert von 38,9 Grad aus dem August 2025 gebrochen wurde.

Wechselhafter Dienstag

Die Kaltfront, die zuletzt an einem Donnerstag und Freitag über die Adriaküste hinwegzog, hat der anhaltenden Hitzeperiode damit kein dauerhaftes Ende gesetzt. Zunächst bringt der Dienstag noch wechselhaftes Wetter mit sich: Wolken und Sonnenphasen wechseln einander ab. Im Bereich der nördlichen Adria sind am Morgen Gewitter möglich, die sich im Tagesverlauf in Richtung Süden verlagern.

Rund um den Velebit kann zeitweise kräftige Bora auftreten. Für Dalmatien hingegen wird auch an diesem Tag überwiegend trockenes Wetter prognostiziert. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 28 und 33 Grad.

Hitze zum Wochenende

Ab Mittwoch setzt sich die Sonne weiträumig durch, und das Thermometer klettert erneut nach oben. Verbreitet werden mehr als 30 Grad erreicht, örtlich sind bis zu 36 Grad möglich. Auch der Donnerstag bleibt heiß und sonnig, wobei auf den Inseln Mitteldalmatiens mit stärkeren Windböen zu rechnen ist.

Den vorläufigen Höhepunkt der neuerlichen Hitzewelle markiert der Freitag: Die Meteorologen erwarten Werte zwischen 33 und 39 Grad, vereinzelt könnte das Thermometer sogar die 40-Grad-Marke überschreiten. Am Samstag wird das Wetter wechselhafter und etwas kühler, lokal sind Gewitter möglich.

Bereits am Sonntag und am letzten Augusttag, dem Montag, werden in Kroatien wieder mehr als 30 Grad erwartet, mit Spitzenwerten von bis zu 33 Grad.