Sommerhitze kippt: Gewittergefahr steigt in Kroatien

Kroatien brennt – doch ausgerechnet jetzt droht der Sommer seinen Frieden zu brechen. Besonders an der Nordadria wird es brenzlig.

Der Höhepunkt der Hitzewelle steht bevor – und mit ihm das Risiko eines abrupten Wetterumschwungs. Während Kroatien weiterhin unter extremer Sommerhitze leidet, zeichnet sich vor allem für den nördlichen Adriaraum im Tagesverlauf eine zunehmend gefährliche Wetterlage ab. Meteorologen rechnen gebietsweise mit kräftigen Gewittern und raten der Bevölkerung, in den Abendstunden besondere Vorsicht walten zu lassen.

Gefahr im Norden

An der Nordadria startet der Tag noch sonnig und heiß, die Temperaturen klettern auf 29 bis 33 Grad Celsius. Doch die sommerliche Ruhe ist trügerisch: Im Laufe des Tages zieht Bewölkung auf, vereinzelt fällt Regen. Gegen Abend und in der Nacht steigt die Wahrscheinlichkeit von Schauern und Gewittern deutlich an. Ein mäßiger bis frischer Südwind heizt die Atmosphäre zusätzlich auf.

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Anders die Situation an der Mitteladria und im dalmatinischen Hinterland: Dort bleibt es den ganzen Tag über sonnig. Morgens zeigt das Thermometer an der Küste rund 25 Grad, in der Zagora (Hinterland) sind es mit 16 bis 19 Grad spürbar weniger. Tagsüber setzt sich die Hitze durch – mit Werten zwischen 32 und 35 Grad. Der Wind weht überwiegend mäßig aus südlicher Richtung, die See ist leicht bis mäßig bewegt und bietet damit gute Bedingungen zum Baden.

Stabiler Süden

Im äußersten Süden des Landes setzt sich die Folge sonniger und heißer Tage ungebrochen fort. Der mäßige Südwind bleibt ein ständiger Begleiter, die Morgenstunden bringen Tiefstwerte zwischen 20 und 25 Grad, tagsüber werden Höchstwerte von 31 bis 34 Grad erreicht.

An der gesamten Küste wird empfohlen, die direkte Sonneneinstrahlung mittags zu meiden.