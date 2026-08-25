Mehr als 170 Kinder ohne Schulstarterpaket – Spenden dringend benötigt

Über 170 Kinder warten auf ein Schulstarterpaket – und die Zeit bis zum ersten Schultag wird knapper.

Mit dem Ende der Sommerferien steht für viele Familien eine finanzielle Herausforderung bevor: die Anschaffung aller notwendigen Schulmaterialien für das neue Schuljahr. Abhängig vom Schultyp summieren sich die Kosten für Schultasche, Hefte, Stifte, Taschenrechner und weiteres Zubehör auf 100 bis 300 Euro pro Kind – allein eine ergonomisch geeignete, qualitativ hochwertige Schultasche schlägt mit mindestens 100 Euro zu Buche. Für Familien, die von Armut betroffen sind – besonders jene mit mehreren schulpflichtigen Kindern – ist diese finanzielle Last kaum tragbar.

Der Verein MUT begegnet dieser Situation seit Jahren mit seiner Schulstarthilfe, die Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 19 Jahren gezielt unterstützt. Bislang hat der Verein 30 Schulhilfspakete ausgegeben; mehr als 170 weitere Anmeldungen liegen bereits vor. Die Pakete entstehen nicht nach einem einheitlichen Schema, sondern werden auf Grundlage der individuellen Schulartikellisten der jeweiligen Kinder zusammengestellt.

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Spenden gesucht

Projektleiterin Michelle Skalsky erklärt: „Wir haben bereits 30 Pakete übergeben, mehr als 170 Anmeldungen sind noch eingegangen und wir sind fleißig am Packen – anhand der Schulartikellisten der Kinder. Wir brauchen noch viele Schultaschen, zusätzlich Werkkoffer, Schulrucksäcke sowie Feder- und Schüttelpennale. Hier setzen wir bewusst auf Nachhaltigkeit und rufen dazu auf, gebrauchte Schultaschen & Co. zu spenden.“

Gefragt sind neben Taschen und Rucksäcken auch viele weitere Materialien: Hefte, Zeichenblöcke, Lineale, Geodreiecke, Radiergummis, Spitzer, Scheren, Kleber, Stifte, Mal- und Bastelbedarf, Mappen, Ordner, Taschenrechner sowie Zirkel. Gut erhaltene Schulsachen können ohne vorherige Anmeldung montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr im MUT-Vereinszentrum in der Rechten Wienzeile 37/2, 2. Hof, abgegeben werden.

Vorjahresbilanz

Wie groß der Bedarf tatsächlich ist, verdeutlichten bereits die Zahlen des Vorjahres: 216 Schulhilfspakete im Gesamtwert von rund 20.000 Euro wurden damals an Kinder aus armutsbetroffenen Familien verteilt.