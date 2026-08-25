Auto in Flammen, Wohnwagen voller Gasflaschen – Mann verhindert Katastrophe

Flammen auf der Autobahn, Gasflaschen im Schlepptau – ein 67-Jähriger trifft in Sekunden eine Entscheidung, die alles verändert.

Auf der Karawankenautobahn kam es am Montagabend, 25. August, gegen 21.30 Uhr zu einem Fahrzeugbrand. Ein 67-jähriger Deutscher war in Richtung Slowenien unterwegs, als sein Pkw plötzlich Feuer fing. In dieser kritischen Situation bewahrte der Fahrer die Ruhe und kuppelte den angehängten Wohnwagen rechtzeitig vom brennenden Fahrzeug ab.

Gasflaschen gesichert

„Dass der Lenker so geistesgegenwärtig reagierte, war für uns sehr wichtig. Denn dort waren mehrere Gasflaschen. Somit konnten wir eine zusätzliche Gefahrenquelle vom brennenden Fahrzeug fernhalten“, berichtet die Feuerwehr St. Jakob im Rosental.

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Mit 30 Einsatzkräften der Feuerwehren St. Jakob im Rosental, Friessnitz-Rosenbach und Rosegg rückte die Feuerwehr an und löschte das brennende Auto unter Einsatz von Atemschutz und Schaumrohr. Das Fahrzeug war zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht mehr zu retten – es brannte vollständig aus. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Anschließend übernahm ein Abschleppdienst das Wrack und räumte die Fahrbahn.