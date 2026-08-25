KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Feuerwehreinsatz

Auto in Flammen, Wohnwagen voller Gasflaschen – Mann verhindert Katastrophe

Auto in Flammen, Wohnwagen voller Gasflaschen – Mann verhindert Katastrophe
FOTO: Feuerwehr St.Jakob im Rosental
1 Min. Lesezeit |

Flammen auf der Autobahn, Gasflaschen im Schlepptau – ein 67-Jähriger trifft in Sekunden eine Entscheidung, die alles verändert.

Auf der Karawankenautobahn kam es am Montagabend, 25. August, gegen 21.30 Uhr zu einem Fahrzeugbrand. Ein 67-jähriger Deutscher war in Richtung Slowenien unterwegs, als sein Pkw plötzlich Feuer fing. In dieser kritischen Situation bewahrte der Fahrer die Ruhe und kuppelte den angehängten Wohnwagen rechtzeitig vom brennenden Fahrzeug ab.

Gasflaschen gesichert

„Dass der Lenker so geistesgegenwärtig reagierte, war für uns sehr wichtig. Denn dort waren mehrere Gasflaschen. Somit konnten wir eine zusätzliche Gefahrenquelle vom brennenden Fahrzeug fernhalten“, berichtet die Feuerwehr St. Jakob im Rosental.

Mit 30 Einsatzkräften der Feuerwehren St. Jakob im Rosental, Friessnitz-Rosenbach und Rosegg rückte die Feuerwehr an und löschte das brennende Auto unter Einsatz von Atemschutz und Schaumrohr. Das Fahrzeug war zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht mehr zu retten – es brannte vollständig aus. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Anschließend übernahm ein Abschleppdienst das Wrack und räumte die Fahrbahn.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Parkzugang
Schönbrunn öffnet geheimes Tor: Neuer Zugang spart Besuchern den Umweg
| Fahndung
Senior (78) Treppe hinuntergestoßen und beraubt: Polizei fahndet
| Millionenkosten
Rund 120.000 Euro täglich: So teuer sind Österreichs Regierungskabinette
| Terrorprozess
FBI findet seinen Namen in IS-Akten – 44-Jähriger in Österreich verurteilt
| Fluchtfahrt
Wien: Illegaler Taxifahrer flüchtet mit Kontrolleur auf der Motorhaube
MEHR AKTUELLE NEWS