54-Jähriger zahlte seinen Opfern bis zu 500 Euro

Am kommenden Dienstag wird ein 54-jähriger Mann vor Gericht erscheinen, um sich wegen des Vorwurfs des sexuellen Missbrauchs Jugendlicher zu verantworten. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, über mehrere Jahre hinweg Jugendlichen im Alter von 15 bis 17 Jahren Geldbeträge von bis zu 500 Euro für sexuelle Handlungen angeboten zu haben.

Jahrelanger Missbrauch

Ein Sprecher des Landesgerichts bestätigte, dass es sich bei den meisten der betroffenen Jugendlichen überwiegend um junge männliche Opfer handelte. Zudem wurde bei einer Hausdurchsuchung kinderpornografisches Material entdeckt. Laut Anklage reichen die mutmaßlichen Tathandlungen bis ins Jahr 2007 zurück. Die sichergestellten Bilder sollen ebenfalls Jugendliche zeigen, die der Angeklagte missbraucht haben soll. Diese Anschuldigungen untermauern die Schwere der gegen ihn erhobenen Vorwürfe.

Weitere Vorwürfe

Neben dem sexuellen Missbrauch wird dem Frühpensionisten auch vorgeworfen, in Anwesenheit von Polizisten gefährliche Drohungen gegen seinen Erwachsenenvertreter ausgestoßen zu haben. Außerdem lautet eine zusätzliche Anklage auf einen Verstoß gegen das Notzeichengesetz. Der Beschuldigte soll fälschlicherweise Rettungskräfte alarmiert haben, indem er behauptete, sein Erwachsenenvertreter liege bewusstlos am Boden.

Einschlägige Vorstrafen und Gutachten

Der 54-Jährige gilt als einschlägig vorbestraft. Ein Gutachten bescheinigt ihm eine erhebliche Gefährdung, weshalb eine Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum vorgesehen ist. Zusätzlich droht ihm eine Freiheitsstrafe, die bis zu drei Jahre betragen könnte. Das Urteil in diesem Verfahren wird am frühen Dienstagnachmittag erwartet.