8.249 Euro netto: Dieses Land macht alle reich und sucht aktuell Fachkräfte

Klein, aber finanziell unschlagbar: Ein europäischer Kleinstaat sorgt im internationalen Gehaltsvergleich für eine echte Überraschung.

Wer in Europa auswandern und dabei finanziell möglichst gut dastehen möchte, sollte den Blick auf ein Land richten, das auf der Landkarte kaum mehr als ein Strich zwischen zwei großen Nachbarn ist: Liechtenstein. Der Kleinstaat, eingebettet zwischen Österreich und der Schweiz, führt laut dem Tax-Free Relocation Index des Versicherungsunternehmens William Russell die Rangliste der lukrativsten Auswanderungsziele in Europa an. Ausschlaggebend dafür ist vor allem das durchschnittliche Nettogehalt von 8.249 Euro – ein Wert, der in dieser Höhe europaweit seinesgleichen sucht.

Der Index bewertet Länder anhand mehrerer Kriterien: Neben den durchschnittlichen Nettolöhnen fließen die Wohnkosten sowie die jeweiligen Steuersätze in die Bewertung ein. Besonders im Fokus stehen dabei Staaten mit niedrigen oder gar keinen Einkommensteuern. Ziel des Rankings ist es, jenen Menschen Orientierung zu bieten, die nicht nur nach einem neuen Lebensmittelpunkt suchen, sondern dabei auch auf ihre finanzielle Situation achten.

Begrenzte Zuwanderung

Wer allerdings konkret mit dem Gedanken spielt, nach Liechtenstein zu übersiedeln, stößt rasch auf eine entscheidende Einschränkung: Aufenthaltsgenehmigungen werden nur in begrenzter Zahl vergeben – dem knappen Raum und der überschaubaren Einwohnerzahl von rund 40.000 Personen geschuldet. Den direktesten Weg in das Land eröffnet in der Regel ein Jobangebot eines ansässigen Arbeitgebers. Gefragt sind vor allem Fachkräfte aus dem IT-Bereich, dem Finanz- und Ingenieurwesen sowie der Medizin.

Bemerkenswert ist dabei, dass bereits heute rund 70 Prozent der Erwerbstätigen im Land keine liechtensteinischen Staatsbürger sind – der Großteil kommt aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Stabiles Kleinfürstentum

Jenseits der wirtschaftlichen Kennzahlen hat Liechtenstein noch mehr zu bieten. Die Volkswirtschaft gilt als stabil und ist eng mit jener der Schweiz verflochten. Die Kriminalitätsrate ist verschwindend gering, der Lebensstandard hoch.

Dazu kommt eine Naturkulisse, die kaum zu überbieten ist: Das Fürstentum liegt im Rheintal inmitten der Alpen – mit einer Landschaft, die weitgehend unberührt geblieben ist.