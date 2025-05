Ab Mittwoch: Deutschland plant strengere Grenzkontrollen

Deutschlands Pläne für verschärfte Grenzkontrollen zu Österreich sorgen für diplomatische Spannungen. Wien reagiert mit klaren Erwartungen an den Nachbarn.

Deutschland kündigt eine Verschärfung der Grenzkontrollen zu Österreich an, mit besonderem Fokus auf die verstärkte Zurückweisung von Geflüchteten. Diese Maßnahme sorgt bereits jetzt für Beunruhigung, zumal schon gegenwärtig Kontrollen an der Grenze stattfinden – etwa bei Zugverbindungen über das Deutsche Eck (Bahnstrecke zwischen Salzburg und Tirol, die durch deutsches Gebiet führt). In einem Interview bekräftigte der deutsche Innenminister Alexander Dobrindt von der CSU seine Absicht zu schnellem Handeln, was darauf hindeutet, dass die intensivierten Kontrollen möglicherweise unmittelbar nach dem 6. Mai 2025 in Kraft treten könnten.

Die bisherigen Grenzmaßnahmen zeigen bereits Wirkung: Seit Oktober 2023 wurden an deutschen Landgrenzen über 53.000 Menschen zurückgewiesen. Die Zahl der monatlichen Asylgesuche in Deutschland ist von fast 20.000 im April 2023 auf 8.840 im April 2025 gesunken. Dennoch plant Berlin eine weitere Verschärfung, was in Österreich kritisch beobachtet wird.

Österreichs Bedenken

Die österreichische Regierung verfolgt diese Entwicklung mit wachsamer Aufmerksamkeit. Innenminister Gerhard Karner von der ÖVP machte deutlich, dass Zurückweisungen an der Grenze nur dann akzeptabel seien, wenn sie mit europäischem Recht vereinbar sind – was insbesondere die Zurückweisung von Asylsuchenden ausschließt. In die gleiche Kerbe schlug auch ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker, der sich kritisch äußerte und an Berlin appellierte, bei etwaigen Verschärfungen der Grenzkontrollen die rechtlichen Vorgaben einzuhalten.

Gegenüber der „Welt am Sonntag“ forderte Stocker: „Ich erwarte, dass man an den Binnengrenzen partnerschaftlich vorgeht“. Die angekündigte Intensivierung der deutschen Grenzkontrollen und die zurückhaltend-kritische Reaktion aus Wien unterstreichen die Notwendigkeit einer rechtskonformen Vorgehensweise im Einklang mit europäischen Bestimmungen.

Kritik auch innerhalb Deutschlands

Nicht nur aus Österreich kommen Bedenken. Die deutsche Gewerkschaft der Polizei (GdP) warnt vor Personalproblemen bei der geplanten Ausweitung der Kontrollen und fordert Rechtssicherheit für die durchführenden Beamten. Der designierte Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) versuchte zu beschwichtigen und betonte, die intensiven Kontrollen seien nur als „temporäre Maßnahme“ gedacht, da man „dauerhaft weder die Freizügigkeit in der EU einschränken noch das Schengen-Abkommen außer Kraft setzen“ wolle.

Beide Nachbarstaaten betonen die Wichtigkeit einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit, wobei die strikte Einhaltung des EU-Rechts als unabdingbare Grundlage hervorgehoben wird.