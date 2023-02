Ab September öffnen zehn neue serbische Sprachschulen in Österreich

Arno Guyon, Leiter der Direktion für Zusammenarbeit mit der Diaspora und den Serben in der Region, hat die Eröffnung weiterer serbischer Sprachschulen in Österreich und den USA angekündigt.

„Zum ersten Mal in den USA werden Schulen, die den offiziellen Lehrplan der Republik Serbien erfüllen, für serbische Kinder in Chicago, Milwaukee, Arizona, Detroit und Dallas beginnen“, sagte Guyon, wie die Direktion für Zusammenarbeit mit der Diaspora und den Serben in der Region mitteilte.

Zehn neue serbische Sprachschulen werden von der Direktion in Zusammenarbeit mit dem Verein “Prosvjeta” in Österreich ins Leben gerufen und ab dem neuen Schuljahr im September 2023 in Betrieb genommen.

Bei dem kürzlich abgehaltenen Treffen mit den Vertretern der serbischen Community in Washington habe sich gezeigt, dass ein großes Interesse an serbischen Sprachschulen in den USA bestehe, ergänzte Guyon.

„Die serbische Sprache ist das Bindegewebe, das Menschen mit serbischen Wurzeln miteinander verbindet, unabhängig davon, wo sie leben. Deshalb feiern wir das dritte Jahr in Folge den Internationalen Tag der Muttersprache am 21. Februar, und der beste Weg, dies zu tun, ist durch die Motivation der serbischen Kinder in der Diaspora, Serbisch spielerisch zu lernen und im Alltag zu verwenden“, schloss Guyon.