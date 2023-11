Tote müssen Fernsehgebühr auf dem Friedhof zahlen!

In einem serbischen Dorf sorgt eine ungewöhnliche Gebührenforderung für Aufsehen: Die Bewohner von Lisice müssen für ihre Dorfkapelle, in der kein Fernseher steht, eine Fernsehgebühr zahlen. Die Dorfbewohner, angeführt von ihrem Dorfvorsteher, protestieren gegen diese absurde Forderung und fordern ihre Abschaffung.

Als die Bewohner des Dorfes Lisice in Donji Dragacevu Strom in ihre Kapelle einführten, ahnten sie nicht, dass sie auch eine Rechnung für eine Fernsehgebühr erhalten würden – obwohl es dort keinen Fernseher gibt. Diese bizarre Situation hat für Verwirrung und Proteste unter den Dorfbewohnern gesorgt.

Ilija Domanovic, auch bekannt als Djavo, ist der Dorfvorsteher und er unterstützte den örtlichen Priester und seine Mitbürger in ihrer Forderung, diese Gebühr auf ihrem Friedhof abzuschaffen. „Ich bin überzeugt, dass meinen Großvater, der vor 278 Jahren begraben wurde, überhaupt nicht interessiert, was diese Leute im Fernsehen tun. Es ist unlogisch und sinnlos, dass dort, wo die Toten sind und wo es keinen Fernseher gibt, eine Gebühr von 200 und etwas Dinar anfällt. Ich zahle das schon seit einigen Jahren und es ist Geldverschwendung“, sagt Domanovic.

Die Dorfbewohner sind sich einig und verstehen nicht, warum sie eine Fernsehgebühr in ihrem ewigen Zuhause zahlen müssen. „Es ist in Ordnung, dass die Rechnung an Haushalte geschickt wird, in denen Fernsehprogramme gesehen werden, aber sollte sie auch auf den Friedhof geschickt werden? Wenn es nicht traurig wäre, wäre die Situation lächerlich“, sagt Ilijas Nachbar Milorad Nesovanovic.

Nicht an türkischen Serien interessiert

Ilija Domanovic hat im Namen aller Dorfbewohner seine Forderungen auf dem örtlichen Friedhof vorgebracht. „Wir protestieren, weil wir glauben, dass ein Fehler gemacht wurde. Das ist nicht richtig, es ist unfair und unnötig, Geld zu verschwenden. Unsere Gemeinde sollte bei den zuständigen Behörden intervenieren, um festzustellen, ob das richtig ist und es zu stoppen“, betont er.

Die Bewohner des Dorfes Lisice sind sich sicher, dass ihre Vorfahren sicherlich nicht an türkischen Serien, Reality-Shows und der aktuellen politischen Situation in Serbien interessiert sind.