Achtung: Diese Autoreifen sind ab morgen verboten

Wer zukünftig mit dem Auto nach Deutschland fährt, muss die Winterreifen überprüfen. Ab dem 1. Oktober 2024 gelten neue Vorschriften.

Wie in Österreich gibt es auch in Deutschland keine generelle Pflicht für Winterreifen. Diese sind jedoch erforderlich, sobald auf den Straßen winterliche Verhältnisse herrschen. Ab Oktober 2024 dürfen nur noch Winter- und Ganzjahresreifen mit dem Alpine-Symbol verwendet werden. Reifen mit der M+S-Kennzeichnung, die vor dem 1. Jänner 2018 produziert wurden, gelten noch bis Ende September 2024 als wintertauglich. Danach werden sie nicht mehr anerkannt. Wer diese nach Ablauf der Übergangsfrist weiterhin verwendet, muss mit Strafen rechnen.

Die Anforderungen an das Alpine-Symbol beruhen auf Tests zur Überprüfung von Schneegriff und Bremsleistung. Das bisher allgemein bekannte M+S-Symbol steht für Matsch und Schnee, reicht jedoch ab Oktober 2024 nicht mehr aus. Besonders Autofahrer, die regelmäßig nach Deutschland fahren, sollten schnellstens ihre Reifen überprüfen.

Konsequenzen und Strafen

Auch österreichische Autofahrer sollten diese neuen Vorschriften beachten. Werden sie in Deutschland mit nicht-konformen Reifen erwischt, drohen Bußgelder. Die aktuelle Strafe für die Verwendung unzulässiger Winterreifen beträgt mindestens 60 Euro und einen Punkt in Flensburg. Wenn andere Verkehrsteilnehmer behindert werden, erhöht sich das Bußgeld auf 80 Euro. Bei einer Gefährdung steigt die Geldbuße auf 100 Euro.

In Österreich selbst bleibt vorerst alles beim Alten. Der ÖAMTC bestätigte auf Anfrage der Zeitung ‚Heute‘, dass zwischen dem 1. November und dem 15. April weiterhin Reifen mit der M+S-Kennzeichnung ausreichen, um den gesetzlichen Anforderungen bei winterlichen Fahrverhältnissen zu entsprechen.