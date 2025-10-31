Achtung, Gartenbesitzer! So helfen Sie dem stacheligen Nachbarn

Die stacheligen Stadtbewohner bereiten sich auf den Winter vor – doch ihr Lebensraum schwindet. Wiener können mit einfachen Maßnahmen helfen.

Mit dem Einzug kühlerer Temperaturen begeben sich in Wien aktuell zahlreiche Igel auf die Suche nach Nahrungsquellen und geschützten Plätzen für ihre Winterruhe. Der Wildtierservice des städtischen Forst- und Landwirtschaftsbetriebs macht darauf aufmerksam, dass die stacheligen Tiere in dieser Jahreszeit besonders auf umsichtige Hilfe durch die Bevölkerung angewiesen sind.

„Igel finden in Wien vor allem in Grünanlagen, Gärten und Parks geeignete Lebensräume. Strukturreiche Gärten mit Laub- und Totholzhaufen bieten ihnen wertvolle Verstecke, Schutz vor Kälte und Nahrungsquellen“, erklärt Matthias Amon, stellvertretender Leiter des Wildtierservice Wien. „Doch der Lebensraum der Igel wird zunehmend kleiner: Straßenverkehr, Mähroboter, versiegelte Flächen und der Einsatz von Pestiziden bedrohen die Tiere und führen zu einem Rückgang ihrer natürlichen Nahrung.“

Hilfreiche Maßnahmen

Um den Igeln einen sicheren Herbst und Winterbeginn zu ermöglichen, können die Wienerinnen und Wiener konkrete Unterstützung leisten. Eine naturnahe Gartengestaltung mit Laub-, Reisig- und Totholzhaufen schafft wichtige Rückzugsorte und unterstützt die Tiere während ihres Winterschlafs. Auch ungemähte Bereiche oder kleine Hecken dienen als wertvolle Unterschlupfmöglichkeiten.

Bei der Gartenarbeit gilt besondere Vorsicht: Mähroboter und Freischneider sollten ausschließlich bei Tageslicht verwendet werden – und nur nach vorheriger Kontrolle des Arbeitsbereichs auf anwesende Tiere. Die Bereitstellung von frischem Wasser ist essenziell. Keinesfalls sollten Igeln jedoch Milch oder Obst angeboten werden, da diese Nahrungsmittel schwerwiegende Verdauungsprobleme verursachen können.

Notfallkontakt

Sollte man auf einen verletzten, teilnahmslosen oder deutlich unterernährten Igel stoßen, ist umgehend der Wildtierservice Wien zu kontaktieren. Die Einrichtung ist täglich von 7:30 bis 22:00 Uhr unter der Nummer 01 4000 49090 erreichbar, bei dringenden Notfällen außerhalb dieser Zeiten unter 01 4000.

„Mit einfachen Maßnahmen können wir den stacheligen Nachbarn helfen, sicher durch den Winter zu kommen“, so Amon.

„Ein naturnaher Garten und verantwortungsvolles Verhalten im Herbst können entscheidend zum Überleben dieser bedrohten Tiere beitragen.“