Sauerkraut-Alarm: Diese Kohlsorte ruiniert eure Wintervorräte

Herbstzeit ist Einlegezeit: Warum der falsche Kohlkopf die Sauerkraut-Tradition ruinieren kann und welche Sorten stattdessen für knackige Wintervorräte sorgen.

Die richtige Kohlsorte

Wenn im Herbst in Balkan-Haushalten die Vorbereitungen für das Einlegen von Sauerkraut beginnen, entscheidet bereits die Wahl des Kohlkopfs über Erfolg oder Misserfolg. Was viele nicht wissen: Nicht jeder Kohl eignet sich für die Fermentation. Die falsche Sorte kann trotz sorgfältiger Zubereitung zu einer herben Enttäuschung führen – matschige Konsistenz, unangenehmer Geruch und eine trübe Lake sind die Folge.

„Zwischen Salatkohl und Einlegekohl liegen Welten“, erklären erfahrene Gemüsebauern. „Frühsorten haben einen zu hohen Wasseranteil, zu dünne Blätter und zu wenig Zucker – alles Faktoren, die eine erfolgreiche Fermentation verhindern.“ Das Ergebnis einer Fehlentscheidung zeigt sich meist schon nach wenigen Wochen: Die Kohlköpfe werden weich und matschig, während sich ein unangenehmer Geruch im Fass ausbreitet.

Die Ursachen für das Scheitern sind vielfältig: Die dünnen Blätter der Frühsorten lösen sich in der Salzlake rasch auf, der niedrige Zuckergehalt bremst den Fermentationsprozess, der hohe Wasseranteil fördert Schleimbildung und Verderb. Hinzu kommt, dass diese Sorten schlichtweg nicht für eine monatelange Lagerung im Fass konzipiert sind. Für knackiges, aromatisches Sauerkraut, das den Winter überdauert, ist daher die Sortenwahl entscheidend.

Ein deutliches Warnsignal beim Einkauf sollte aufmerken lassen: Wenn ein Händler seine Ware als Frühkohl anpreist, gehört dieser definitiv nicht ins Fermentationsfass. Diese Köpfe zeichnen sich durch ihre leichte Struktur, dünne Blätter und hohen Feuchtigkeitsgehalt aus – ideal für frische Salate, aber ungeeignet für die Wintervorräte. Keinesfalls zum Einlegen eignen sich: vor Oktober gereifte Frühsorten, Kohl mit transparenten, dünnen Blättern sowie Exemplare, die sich in der Hand auffallend leicht anfühlen und einen hohen Feuchtigkeitsanteil aufweisen.

Ideale Kohlsorten

Für gelungenes Sauerkraut sollten Hausfrauen zu Sorten greifen, die sich durch kompakte, schwere und dichte Köpfe auszeichnen und einen ausreichenden Zuckergehalt für eine natürliche Fermentation mitbringen. Besonders empfehlenswert sind traditionelle Sorten wie der Futoski kupus (Futok-Kohl) mit seinen festen, elastischen Blättern – ideal für Krautwickel. Auch der Varazdinski kupus (Varazdin-Kohl) mit seinen dichten Köpfen und seinem angenehmen Geschmack eignet sich hervorragend für die Fermentation.

Unter den modernen Hybridsorten haben sich Bravo F1, der gegen Platzen resistent ist, sowie Adut F1 mit seinen dicken, widerstandsfähigen Blättern bewährt. All diese Sorten verfügen über einen hohen natürlichen Zuckergehalt, eine robuste Struktur und eine ausgeprägte Widerstandsfähigkeit gegen Verderb – Eigenschaften, die dafür sorgen, dass der eingelegte Kohl monatelang knackig bleibt und sein mildes, angenehm salziges Aroma behält.

Grundlegende Regeln

Doch selbst bei der Wahl der richtigen Sorte gibt es einige grundlegende Regeln zu beachten: Verwenden Sie ausschliesslich feste, unbeschädigte Köpfe ohne Risse. Achten Sie darauf, dass der Kohl vor dem Einlegen keinem Frost ausgesetzt war. Die Kohlköpfe müssen vollständig von der Lake bedeckt sein, um Verderb zu vermeiden. Kontrollieren Sie regelmässig die Qualität des Wassers – bei Trübung oder Schleimbildung sollte es umgehend gewechselt werden.

Ein bewährter Trick ist das Hinzufügen einer Meerrettichwurzel oder eines Maiskolbens, die als natürliche Frischehalter fungieren und unangenehme Gerüche verhindern. Viele Hausfrauen konzentrieren sich beim Einlegen von Sauerkraut auf die richtige Salzmenge, die Wasserqualität oder das passende Fass.

Doch in Wahrheit beginnt der Erfolg bereits bei der Auswahl des Kohls.