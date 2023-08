Achtung: Hofer ruft beliebtes Produkt zurück!

Hofer informiert alle Kunden über einen Produktrückruf.

Das Produkt „ASIA Kokosnussmilch 400 ml“ von I.Schroeder KG (GmbH & Co), mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 30.06.2025 und der Chargennummer 26625331022 wird aus Gründen des vorsorglichen Verbraucherschutzes durch den Lieferanten I.Schroeder KG (GmbH & Co) und die HOFER KG zurückgerufen.

Bei Untersuchungen des Artikels ASIA Kokosnussmilch 400 ml wurden erhöhte Rückstände von Bisphenol-A (BPA) festgestellt. BPA ist eine chemische Verbindung, die im Körper eine hormonähnliche Wirkung entfalten kann. Bisphenol A wird unter anderem zur Herstellung von Epoxidharzen verwendet, welche zur Innenbeschichtung von Konservendosen eingesetzt werden.

Nicht verzehren

Vom Verzehr des Produktes wird abgeraten. Die Produkte waren in HOFER Filialen in Wien, Kärnten, Steiermark und dem Burgenland sowie in Teilen Tirols, Salzburgs und Niederösterreichs im Verkauf. Der Verkauf der Produkte wurde sofort gestoppt.

Die betroffenen Produkte können in allen HOFER Filialen zurückgegeben werden. Den Kaufpreis bekommen Kunden selbstverständlich auch ohne Kaufbeleg rückerstattet. Diese Warnung besagt nicht, dass die Gefährdung vom Erzeuger, Hersteller oder Vertreiber verursacht worden ist.