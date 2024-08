Kellermayr: Ärztekammer fordert Gewaltschutzmaßnahmen in der Medizin

Vor genau zwei Jahren versammelten sich Tausende in Wien und ganz Österreich, um durch Mahnwachen an die verstorbene Ärztin Lisa-Maria Kellermayr zu erinnern. Heute, im Jahre 2024, bleibt die Auseinandersetzung mit Gewalt im Gesundheitssektor eine drängende Herausforderung. Die durch jüngste Vorfälle von Drohungen gegenüber Medizinpersonal verstärkt in den Blickpunkt rückt.

Die Forderung nach einem verstärkten Gewaltschutz in medizinischen Einrichtungen wird laut, insbesondere von hochrangigen Vertreterinnen der Ärztekammer für Wien. Naghme Kamaleyan-Schmied, erste Vizepräsidentin und Kurienobfrau der niedergelassenen Ärzte, erläutert die zunehmende Präsenz sowohl von verbaler als auch physischer Gewalt in medizinischen Einrichtungen. Sie betont die Notwendigkeit zur Verkürzung von Wartezeiten und zur Gewährleistung eines gewaltfreien Arbeitsumfeldes durch politische Maßnahmen.

Sicherheit im Krankenhaussektor

Auch im Krankenhaussektor wird ein dringender Bedarf an Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen und zur Sicherstellung des Personalschutzes gesehen. Natalja Haninger-Vacariu, Vizepräsidentin und Kurienobfrau der angestellten Ärzte, verweist auf den tragischen Fall von Lisa-Maria Kellermayr als Beweis für die fatalen Auswirkungen von Drohungen und Hass. Sie kritisiert, dass das Gesundheitspersonal unter enormem Druck steht. Teilweise bedingt durch den Personalengpass und die damit einhergehenden langen Wartezeiten für Patientinnen und Patienten. Die Verbesserung der Arbeitsbedingungen, einschließlich der Sicherstellung ausreichenden Personals, wird als entscheidender Schritt zur Entspannung der derzeitigen Situation betrachtet.

Lesen Sie auch: Lichtermeer am Stephansplatz für die verstorbene Ärztin Lisa-Maria Kellermay Gestern Abend fand am Stephansplatz eine Mahnwache mit Lichtmeer für den Tod der oberösterreichischen Ärztin Lisa-Maria Kellermay. Die Ärztin hat wegen

Österreichische Ärztin entdeckte wirksames Corona-Medikament schon vor einem Jahr Ein Asthma-Spray soll enorm wirksam gegen schwere Corona-Verläufe sein. Die Ärztin Dr. Kellermayr beobachtete schon vor einem Jahr, dass die Einnahme des

Revolution in der Medizin: Nasenspray bekämpft Einsamkeit In einer klinischen Studie an 78 Teilnehmerinnen und Teilnehmern ließen sich bereits vielversprechende Resultate erzielen

Quelle: OTS