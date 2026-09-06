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Landtagswahl

AfD laut Prognosen bei 40 Prozent – Deutschland vor politischem Beben

AfD laut Prognosen bei 40 Prozent – Deutschland vor politischem Beben
FOTO: EPA
2 Min. Lesezeit |

Sachsen-Anhalt wählt – und das Ergebnis könnte weit über die Landesgrenzen hinaus für Unruhe sorgen.

Bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt zeichnet sich für die AfD ein außergewöhnlich starkes Ergebnis ab. Politische Beobachter rechnen mit weitreichenden Konsequenzen – sowohl innerhalb Deutschlands als auch auf europäischer Ebene.

Laut aktuellen Prognosen könnte die Partei unter Spitzenkandidat Uli Siegmund mehr als 40 Prozent der Stimmen auf sich vereinen und damit die CDU mit rund 20 Prozent deutlich hinter sich lassen. Aktuelle Wahlumfragen für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt sehen die AfD bei 41 Prozent und die CDU zwischen 24 und 26 Prozent. CDU-Spitzenkandidat und amtierender Ministerpräsident Sven Schulze steht damit vor einer schwierigen Ausgangslage. Ein derart klares Ergebnis hätte das Potenzial, die politischen Kräfteverhältnisse in Deutschland grundlegend zu verschieben.

Internationale Reaktionen

Der mögliche Wahlerfolg der AfD wird weit über die deutschen Grenzen hinaus aufmerksam registriert. Während der Kreml in Moskau einen Sieg der Partei begrüßen würde, verfolgt Kiew das Geschehen mit wachsender Sorge – schließlich fordert die AfD ein Ende der deutschen Unterstützung für die Ukraine.

Politische Blockade droht

Auch für die Arbeit der Bundesregierung unter Kanzler Friedrich Merz hätte ein solches Ergebnis spürbare Folgen. Da sämtliche anderen Parteien eine Zusammenarbeit mit der AfD kategorisch ablehnen, droht eine politische Blockade. Sven Schulze wäre in diesem Szenario möglicherweise auf eine fragile Minderheitsregierung angewiesen, um überhaupt handlungsfähig zu bleiben.

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