Afghane attackiert Kindergartengruppe: Bub (2) und Passant sterben

In Aschaffenburg, einer Stadt in Bayern, ereignete sich in der Nähe des Zentrums im Park Schöntal ein brutaler Messerangriff. Nach ersten Erkenntnissen wurden mehrere Personen verletzt, darunter auch eine Kindergartengruppe.

Zwei Menschen – ein 41-jähriger Mann und ein zweijähriger Junge marokkanischer Herkunft – kamen dabei ums Leben.

Verletzte ins Krankenhaus eingeliefert

Zusätzlich befinden sich zwei weitere Personen, darunter angeblich ein Kind, in kritischem Zustand im Krankenhaus. Der Angriff ereignete sich gegen 11:45 Uhr und ließ die Einsatzkräfte unmittelbar vor Ort tätig werden, um das Ausmaß der Tat einzugrenzen und die Verletzten zu versorgen.

Verhaftung eines Tatverdächtigen

Ein 28-jähriger Mann afghanischer Herkunft wurde als mutmaßlicher Täter festgenommen. Medienberichten zufolge soll der Verdächtige, der in einer Asylunterkunft lebt, bereits in der Vergangenheit durch psychische Probleme aufgefallen sein. Bei dem Versuch, über Bahngleise zu flüchten, wurde der tatverdächtige Enamullah O. festgenommen, was zur Einstellung des Bahnverkehrs am Südbahnhof führte.

Laut Polizei gibt es keine weiteren Verdächtigen. Der Park blieb nach dem Vorfall weiträumig abgesperrt, allerdings besteht laut Behörden keine Gefahr mehr für die Bevölkerung.

Bereits im November des Vorjahres war der Park als Risikogebiet eingestuft worden, nachdem es dort zu mehreren Vorfällen im Zusammenhang mit Drogenkriminalität gekommen war. Dies könnte mit ein Grund sein, warum die Festnahme rasch erfolgen konnte, da der Park regelmäßig von Streifen besucht wird.