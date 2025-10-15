AK schlägt Alarm: So schnell wird der Kredit zur Kostenfalle!

Schnelles Geld gegen Wertsachen – doch der Weg zum Pfandleiher kann teuer werden. Versteckte Kosten und mangelnde Transparenz machen das Geschäft mit der Not riskant.

Die finanzielle Belastung durch die anhaltende Teuerung trifft viele Haushalte empfindlich. Wer in dieser Situation kurzfristig Liquidität benötigt und den Gang zum Pfandleiher wählt, muss jedoch mit erheblichen Kosten rechnen. Dies belegt ein aktueller Praxistest der Arbeiterkammer Wien. Die Prüfer legten dabei besonderes Augenmerk auf die vertraglichen Unterlagen. Dabei zeigte sich: Zwar erhielten alle Testkunden Pfandscheine, doch die Darstellung von Zinsen und Gebühren erwies sich häufig als unzureichend. Lobenswerte Ausnahmen bildeten jene Fälle, in denen Darlehenszinsen sowohl prozentual als auch in absoluten Euro-Beträgen ausgewiesen und Gebühren übersichtlich tabellarisch dargestellt wurden.

Im Rahmen der Untersuchung ließ die AK zunächst bei sieben Wiener Pfandleihern vergleichbare Notebooks und Goldmünzen beleihen und später wieder auslösen. Die Bewertung der Pfandobjekte variierte dabei erheblich: Für die drei Notebooks wurden Darlehen zwischen 50 und 150 Euro angeboten, bei den Goldmünzen reichten die Beträge von 326 bis 425 Euro. Lediglich auf zwei der sieben ausgestellten Pfandscheine fanden sich die konkreten prozentualen Zinssätze. „Zwar waren die genauen Zinsen und Spesen meist im Gebührenblatt auf der Website des Pfandleihers einsehbar. Allerdings verfügte nicht jeder Anbieter über eine Internetpräsenz – und man muss vorab wissen, dass dort ein Gebührenblatt zu finden ist“, erläutert Prantner.

Gravierende Mängel

„Bei manchen Pfandscheinen waren die Mängel besonders gravierend“, kritisiert AK-Konsumentenschützer Christian Prantner. In einem Fall verwies eine Fußnote auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf der Rückseite – dort war jedoch nichts zu finden. Andere Dokumente enthielten unvollständige Kostenangaben. In einer Situation habe der Testkäufer, so Prantner, die fehlenden Kostenangaben beanstandet und sei auf einen Aushang verwiesen worden. Dieser sei aufgrund des umfangreichen Kleingedruckten kaum zu entziffern gewesen.

Besonders problematisch: Die monatlichen Darlehenszinsen und Manipulationsgebühren bewegten sich zwischen 3,5 und fünf Prozent, was auf Jahresbasis umgerechnet enormen 42 bis 60 Prozent entspricht. Besonders auffällig war laut Arbeiterkammer ein Pfandleiher, der gemäß Gebührentarif angeblich 1,5 Prozent pro Monat berechnete. Der Kontroll-Check der AK ergab jedoch tatsächliche monatliche Kosten von sieben Prozent. Was Kunden beim „Pfandl“ unbedingt beachten sollten: Im Pfandleihgeschäft ist es nach Prantners Angaben „üblich, dass Zinssätze pro Halbmonat angegeben werden – das bedeutet, pro Monat kommt das einer doppelten Belastung gleich“. Verbraucher sollten zudem die zahlreichen zusätzlichen Gebühren im Blick behalten, die neben den Zinsen anfallen können.

Versteckte Kosten

Hierzu gehörten Ausfertigungs-, Abschluss- bzw. Pfandscheingebühren zwischen 4,90 und zwölf Euro, Lagerkosten, Lagergebühren bzw. „Platzgeld“ von zwei bis 9,90 Euro oder monatliche Manipulationsgebühren von bis zu drei Prozent. Auch Bearbeitungsgebühren wurden teilweise verrechnet. Prantner weist darauf hin, dass Verbraucher besonders aufmerksam sein sollten, da Gebühren und Zinsen in der Praxis je nach Darlehensbetrag unterschiedlich oder gestaffelt berechnet werden können.

Bei der Rückgabe der verpfändeten Gegenstände offenbarten sich weitere Defizite. Die Zinsberechnung erfolgte nie tagesgenau, sondern stets mindestens für das begonnene Halbmonat, obwohl sich das Pfand nicht mehr beim Pfandleiher befand. Zudem fehlte auf den Rückgabescheinen häufig eine nachvollziehbare Aufstellung der tatsächlich berechneten Kosten.

„Unsere AK-Studie deckt erhebliche Transparenzmängel auf. Mehr Transparenz muss her – angesichts von Jahreszinssätzen von bis zu 60 Prozent und den vielen zusätzlichen Extragebühren!“, betont Prantner.

Die AK fordert deshalb klare gesetzliche Standards für die Darstellung der Pfandleihekosten.