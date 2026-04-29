Alkohol-Pralinen für Kinder – Jugoslawiens süßes Tabu

Eine Pralinenschachtel aus Jugoslawien sorgt gerade für Aufruhr – und erinnert an eine Zeit, in der Süßes ganz andere Regeln kannte.

Ein altes Foto macht gerade die Runde in den sozialen Medien – und es weckt Erinnerungen, die viele längst vergessen geglaubt hatten. Zu sehen ist eine Pralinenschachtel aus der Zeit des ehemaligen Jugoslawien: „Sljivovica“ heißt das gute Stück, eine Kombination aus dunkler Schokolade und dem gleichnamigen Pflaumenschnaps. Hergestellt wurde die ungewöhnliche Süßigkeit vom kroatischen Traditionsunternehmen Kraš – und sie gehörte einst zu den markantesten Produkten der jugoslawischen Süßwarenindustrie.

Auf den Markt gekommen ist die „Sljivovica“-Praline bereits 1967, und sie avancierte rasch zu einem beliebten Mitbringsel quer durch alle Teilrepubliken. Dass die Schachtel Alkohol enthielt – rund 2,5 Prozent, wie in den sozialen Medien kolportiert wird –, tat ihrer Beliebtheit keinen Abbruch. Im Gegenteil: Generationenübergreifend fand sie Anklang und wanderte zu Feiertagen und besonderen Anlässen von Hand zu Hand.

Kraš‘ kühnste Kreation

In der Ära der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien herrschte in der Lebensmittelproduktion eine Experimentierfreude, die heute kaum noch vorstellbar ist. Kraš war dafür bekannt, immer wieder neue Geschmackswelten auszuloten – und die Schnaps-Praline war wohl das kühnste Beispiel dieser Philosophie. Die Grenze zwischen Kindersüßigkeit und Erwachsenengenuss war damals eine andere, deutlich durchlässigere.

Entsprechend lebhaft fallen die Reaktionen aus, die das Foto in den Kommentarspalten ausgelöst hat. „Freude für alle Generationen“, schreibt eine Nutzerin. „Das würde heute niemals durchgehen“, meint ein anderer. Jemand bezeichnet die Praline trocken als „die Balkan-Version von Mon Chéri“, ein weiterer als „den größten Kindheitswunsch“.

Nostalgisches Relikt

Als Relikt einer Zeit, in der lokale Kreativität und unkonventionelle Ideen mehr Spielraum hatten als heute, steht die „Sljivovica“-Praline für einen anderen Umgang mit Geschmack, Marketing und Regulierung. Ob ein solches Produkt die heutigen Zulassungsstandards – allein schon wegen des Alkoholgehalts – überhaupt passieren würde, darf getrost bezweifelt werden.

Die Frage, die viele umtreibt, bleibt dennoch dieselbe: Wie war das damals eigentlich möglich – und würde man heute noch einmal hineinbeißen?