Benkos Familien-Tresor geknackt – Millionen-Depot aufgedeckt

Gold, Dollar, Franken – in Liechtenstein tauchen Millionen aus dem Benko-Umfeld auf. Der Fund hat Folgen.

In Liechtenstein sind im Umfeld von René Benko erhebliche Vermögenswerte aufgetaucht – und zwar in der familieneigenen Ingbe-Stiftung. Wie das Portal „Heute“ berichtet, wurden in zwei Schließfächern tausende Goldbarren sowie Bargeld in Millionenhöhe entdeckt, wobei die Öffnung der Fächer unter notarieller Aufsicht erfolgte. Den vorliegenden Informationen zufolge lagerte dort Gold im Gegenwert von rund 14 Millionen Euro.

Darüber hinaus fanden sich jeweils eine Million US-Dollar sowie eine Million Schweizer Franken in bar. Die Goldbarren waren in kleinen Einheiten zu 10, 50 und 100 Gramm aufgeteilt.

Signa-Insolvenz enthüllt Fund

Ans Licht gekommen ist der Fund im Zuge der Signa-Insolvenz. Masseverwalter Andreas Grabenweger unterrichtete sowohl das zuständige Gericht als auch Gläubigerschützer über die Entdeckung. Die betreffenden Vermögenswerte sind mittlerweile gesichert und befinden sich auf einem Depot der Stiftung.

Besonders heikel: Interne Unterlagen deuten darauf hin, dass zwischen 2017 und 2023 rund 100 Millionen Euro aus Signa-Gesellschaften in die Stiftung transferiert worden sein sollen. Offiziell wird hingegen erklärt, die Stiftung diene der finanziellen Absicherung von Benkos Familie und sei unabhängig organisiert.

Ermittler unter Druck

Bei der Ingbe-Stiftung handelt es sich um eine von mehreren Konstruktionen im Familienumfeld. Nachdem zwei andere Stiftungen in die Insolvenz geraten sind, bestehen in Liechtenstein noch zwei solcher Vehikel. Genau diese rücken nun zunehmend in den Fokus von Ermittlern und Rechtsanwälten, die prüfen, ob sich daraus Mittel für die Gläubiger erschließen lassen.

Eine gerichtliche Entscheidung über die eingefrorenen Vermögenswerte wird in den nächsten Wochen erwartet.

Sie dürfte maßgeblich darüber bestimmen, wer letztlich Zugriff auf die Millionen erhält.