Alltagshelden: Menschen, die unser Leben erleichtern!

Man sagt, dass Menschen, die einen bleibenden Eindruck in der Gesellschaft hinterlassen, daran zu erkennen sind, dass sie anderen Halt geben. Sie schenken ein Lächeln, spenden Hoffnung und retten oft Leben. Wir präsentieren Ihnen Geschichten von Menschen, die ihr berufliches Leben und ihre Freizeit selbstlos dem Einsatz widmen, um anderen zu helfen und deren Leben ein Stück leichter zu machen.

Dušica Pavlović, ehrenamtliche Mitarbeiterin der Wasserrettung des Arbeiter-Samariter-Bundes Österreichs

FOTO: Alenka Sabolova und Daniela Seitz (Samariterbund)

„Ich liebe meine Arbeit, aber wahrscheinlich macht es niemanden glücklich, acht Stunden am Tag im Büro zu sitzen. Wenn man neue Leute kennenlernen, aktiv sein und gleichzeitig etwas Gutes für die Menschheit tun möchte, dann ist ein Ehrenamt die perfekte Gelegenheit.“



So beginnt Dušica Pavlović, Digital Marketing Managerin, ihre Geschichte für KOSMO. In ihrer Freizeit arbeitet sie ehrenamtlich bei der Wasserrettung und macht eine Ausbildung zur Rettungssanitäterin beim Arbeiter-Samariter-Bund in Wien. Ihren ersten Kontakt mit der Organisation hatte Dušica während ihrer journalistischen Tätigkeit, als sie über die Übergabe eines Rettungswagens an das serbische Dorf Jabukovac durch den Samariterbund berichtete.

„Zu wissen, dass ich morgen jemandem helfen kann, ist das Wertvollste, was man sich vorstellen kann.”

Warum gerade der Samariterbund?



„Nachdem ich mein Studium abgeschlossen und mich im Berufsleben etabliert hatte, wurde mir klar, dass ich zu meiner ersten Leidenschaft, der Freiwilligenarbeit, zurückkehren wollte. Der Samariterbund kam mir sofort in den Sinn, weil ich durch Medienkooperationen wunderbare Erfahrungen mit der Organisation gemacht habe und weil diese Organisation einen unschätzbaren Beitrag für Menschen bei den Überschwemmungen auf dem Balkan 2014 geleistet hat. Ich besuchte ihre Website, um zu sehen, wie ich Mitglied werden kann, und war begeistert von den Möglichkeiten, die sie Freiwilligen bieten. Da ich lange Zeit Synchronschwimmerin war, trat ich der Wasserrettung bei, um Kindern und Erwachsenen beim Schwimmenlernen zu helfen. Durch den Samariterbund habe ich wunderbare Freundschaften geschlossen und ein Zugehörigkeitsgefühl wiedergefunden, das verloren geht, wenn man sein Heimatland verlässt. Dafür bin ich meinen Kollegen und Trainern, vor allem den Schwimmtrainerinnen Daniela Seitz und Bettina Schmidt, unendlich dankbar. Der Samariterbund hat meinem Leben einen neuen Sinn gegeben und mir Österreich von einer ganz anderen Seite näher gebracht.”

Dušica Pavlović 1 von 3



Ein halbes Jahr später beschloss Dušica, sich zur Rettungssanitäterin ausbilden zu lassen.

„Rettungsdienst und Erste Hilfe sind sehr wichtig. Leider ist uns das als Gesellschaft nicht ausreichend bewusst. Ein hoher Prozentsatz der Herzinfarkte, die tödlich enden, ist darauf zurückzuführen, dass keine Erste Hilfe geleistet wurde. Dabei geht es um Minuten, wenn nicht sogar Sekunden. Deshalb ist das Wissen, das ich mitnehme, von unschätzbarem Wert für mein Umfeld, meine Freunde und meine Familie. Zu wissen, dass ich morgen jemandem helfen kann, ist das Wertvollste, was man sich vorstellen kann. Ich möchte an alle appellieren, einen Erste-Hilfe-Kurs zu machen oder aufzufrischen, den der Samariterbund regelmäßig anbietet, denn das kann wirklich Leben retten.”



Wie komme ich zur Freiwilligenarbeit?



Für Interessierte bietet der Samariterbund Österreich verschiedene ehrenamtliche Tätigkeiten an, von Rettungsdiensten über Katastrophenhilfe bis hin zur Unterstützung von Obdachlosen und Flüchtlingen. Die Flexibilität der Einsätze ermöglicht es, sich nach den eigenen Möglichkeiten zu engagieren.

INFOBOX Der Arbeiter-Samariter-Bund ist eine humanitäre Organisation mit einer fast 100-jährigen Tradition, die im 1927 mit dem Ziel gegründet wurde, Menschen, die keinen Zugang zur Gesundheitsversorgung hatten, medizinische Hilfe zu leisten. Im Laufe seiner Geschichte hat sich der Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs diesen humanitären Auftrag bewahrt und ist heute eine der größten Katastrophenhilfsorganisationen Europas.

Die Fortsetzung der Geschichte finden Sie auf der nächsten Seite!