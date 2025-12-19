Tagelange Suche Amoklauf an Uni mit zwei Toten: Mutmaßlicher Schütze tot aufgefunden

1 Min. Lesezeit | 19. Dezember 2025

Der mutmaßliche Schütze der tödlichen Attacke an der Brown University wurde leblos in einer Lagerhalle in New Hampshire aufgefunden. Laut Polizeiangaben beging der 48-jährige Mann Selbstmord. Die Ermittler konnten den Verdächtigen anhand von Videoaufzeichnungen eines Mietfahrzeugs identifizieren. Der ehemalige Physikstudent der Eliteuniversität hatte zuletzt in Miami (Florida) gelebt.

Die Hintergründe für die tödlichen Schüsse, bei denen am Samstag zwei Menschen an der renommierten Bildungseinrichtung in Providence (Rhode Island) ums Leben kamen, sind weiterhin ungeklärt. Die Brown University zählt zur prestigeträchtigen „Ivy League“ (Elite-Universitätsverbund), einem Verbund von acht Elite-Hochschulen im Nordosten der USA.

⇢ Zwei Tote an Elite-Uni: 400 Polizisten jagen Schützen (VIDEO)



Zweites Tötungsdelikt

Der aus Portugal stammende Tatverdächtige steht zudem im Zusammenhang mit einem weiteren Tötungsdelikt. Wie die Staatsanwaltschaft am Montag bei einer Pressekonferenz mitteilte, soll er auch für den Mord an einem Hochschulprofessor im benachbarten Bundesstaat Massachusetts verantwortlich sein. Das Opfer, der Nuklearwissenschaftler Nuno F. Gomes Loureiro, wurde in seinem Wohnhaus in Boston erschossen.

Der Getötete leitete das Plasma- und Fusionszentrum am renommierten Massachusetts Institute of Technology (MIT), etwa 80 Kilometer nördlich des ersten Tatorts.