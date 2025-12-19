Tragödie Milan (2) auf Zebrastreifen überfahren – 84-jähriger Lenker bremste nicht

19. Dezember 2025

Der Tod eines Zweijährigen auf dem Zebrastreifen zerreißt einer Mutter das Herz. Während sie trauert, lebt der 84-jährige Unfallverursacher ohne Konsequenzen weiter.

Ein 84-jähriger Autofahrer erfasste am 18. August in der Einbecker Straße in Berlin-Lichtenberg einen zweijährigen Jungen tödlich, als dieser mit seiner Mutter einen Fußgängerüberweg überquerte. Die 29-jährige Violeta S. schildert den schrecklichen Moment: „Wir befanden uns bereits auf dem Fußgängerüberweg. Der Fahrer des Autos näherte sich mit einer Geschwindigkeit, die normal wirkte, und ich war sicher, dass er bremsen würde. Doch innerhalb einer Sekunde änderte sich alles. Das Auto verlangsamte sich nicht …“ Die Ermittler fanden Milans Blutspuren noch 15 Meter entfernt vom Aufprallort. Bremsspuren wurden keine entdeckt.

Der Verlust ihres Kindes hat Violeta S. in tiefe Verzweiflung gestürzt. „In diesem Augenblick wurde mein Leben für immer zerstört“, erklärt die Mutter, die seither unter schwerer posttraumatischer Depression, Panikattacken und Suizidgedanken leidet. „Weil der Schmerz, ohne mein Kind zu leben, für mich nicht auszuhalten ist. Oft habe ich gespürt, dass ich zu ihm gehen möchte, um bei ihm zu sein.“ In ihrer Trauer nimmt sie manchmal noch Milans Stimme wahr oder glaubt, seine Schritte zu hören.

Erst kurz vor dem Unglück hatte Milan seinen zweiten Geburtstag gefeiert. „Er war mein Licht, meine Freude, mein Lebenssinn. Fröhlich, neugierig, liebevoll, mit großen strahlenden Augen“, beschreibt Violeta S. ihren Sohn. Die traumatischen Bilder des Unfalls verfolgen sie ständig. Besonders belastend empfindet sie das Verhalten des Unfallverursachers: „Was mir unbeschreiblich wehtut, ist die Tatsache, dass weder der Fahrer noch irgendein Familienmitglied von ihm jemals Kontakt mit mir aufgenommen hat – nicht einmal für ein ‚Es tut mir leid'“, so Violeta S. „Ihr Schweigen hat meinen Schmerz noch vergrößert.“

Laufende Ermittlungen

Während die trauernde Mutter mit ihrem Verlust kämpft, lebt der Unfallverursacher ohne unmittelbare Konsequenzen weiter. „Ich kann nicht verstehen, wie es möglich ist, dass ein unschuldiges Kind auf einem Zebrastreifen stirbt, und die verantwortliche Person ihr Leben weiterführt, als wäre nichts geschehen!“, klagt Violeta S. Gegen den 84-Jährigen wird wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Michael Petzold, Sprecher der Staatsanwaltschaft, erklärt dazu: „Die Unfallrekonstruktion durch einen beauftragten Gutachter dauert an. Wann diese abgeschlossen ist, ist derzeit nicht absehbar.“

Konkrete Forderungen

Aus ihrer Erfahrung leitet Violeta S. konkrete Forderungen an die Politik ab: Senioren am Steuer sollten jährlich auf Reflexe, Aufmerksamkeit, Sehvermögen und Reaktionsfähigkeit geprüft werden. Zudem plädiert sie für bessere Sicherheitsmaßnahmen an Fußgängerüberwegen – etwa Geschwindigkeitsbegrenzungen, Warnleuchten und Ampeln. „Für mich ist das Wichtigste, dass solche Tragödien anderen Familien erspart bleiben.“

Täglich spricht sie mit ihrem verstorbenen Sohn: „Ich sage ihm, dass ich ihn mehr liebe als alles auf dieser Welt und dass ich für Gerechtigkeit in seinem Namen kämpfen werde.“