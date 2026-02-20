Amputation, vier OPs – und trotzdem kein Pflegegeld

Zwei Familien, ein System – und Bescheide, die ihr Leben auf den Kopf stellten. Was die AK dagegen unternahm, macht Hoffnung.

Der Betreuungsaufwand für den vierjährigen Buben mit Beeinträchtigung wuchs stetig – und damit auch der Wunsch der Familie nach stärkerer finanzieller Entlastung. Sie stellte bei der Pensionsversicherungsanstalt einen Antrag auf Höherstufung des Pflegegeldes. Die PVA kam dem nach und hob die Einstufung von Stufe 2 auf Stufe 3 an.

Die Familie hielt das jedoch für unzureichend und wandte sich an die AK-Bezirksstelle Freistadt, die daraufhin rechtliche Schritte gegen den Bescheid der Versicherungsanstalt einleitete. Im Zuge des Verfahrens kam ein gerichtlicher Gutachter zu dem Schluss, dass der Pflegebedarf als „außergewöhnlich“ einzustufen sei – konkret: 185 Stunden monatlich sowie eine durchgehende Pflegebereitschaft. Nach dem langen Weg durch die Instanzen erhielten die Eltern schließlich die Nachricht, auf die sie gehofft hatten: Das Pflegegeld wurde auf Stufe 5 angehoben.

Kein Pflegegeld

Zwei Stürze, vier Operationen – und am Ende die Amputation eines Beins: Was Herrn P. (65) widerfahren ist, wiegt schwer. Dennoch steht ihm bislang kein Pflegegeld zu. „Ich war früher immer sehr aktiv, bin viel Nordic Walking und Wandern gegangen“, erzählt der Betroffene im „Heute“-Gespräch.

Mit seiner neuen Lebenssituation habe er sich mental zwar „ganz gut arrangiert“.

Was er hingegen überhaupt nicht nachvollziehen könne: dass er nicht einmal Pflegegeldstufe 1 erhalte.