AMS-Sperren: Über 37.000 Leistungen in nur sechs Monaten gestrichen

Über 37.000 Sperren in nur sechs Monaten – neue Zahlen des AMS zeigen, wie oft Leistungen tatsächlich gestrichen wurden.

Wer beim Arbeitsmarktservice bestimmte Pflichten nicht erfüllt, riskiert den vorübergehenden Verlust seiner Unterstützungsleistungen – für sechs Wochen beim ersten Verstoß, im Wiederholungsfall sogar für acht. Aktuelle Zahlen geben nun erstmals Aufschluss darüber, wie oft solche Sperren im ersten Halbjahr 2026 tatsächlich verhängt wurden.

Von Jänner bis Ende Juni 2026 wurden österreichweit insgesamt 37.354 Bescheide auf Grundlage von Paragraf 10 des Arbeitslosenversicherungsgesetzes erlassen. AMS-Pressesprecher Gregor Bitschnau erläuterte gegenüber dem Portal „5 Minuten“: „Dabei geht es um den vorübergehenden Verlust des Arbeitslosengeldes oder der Notstandshilfe.“

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Die aktuellen Zahlen bewegen sich damit weiterhin auf hohem Niveau: Im gesamten Jahr 2025 hatte das AMS österreichweit insgesamt 162.391 Mal das Arbeitslosengeld oder die Notstandshilfe vorübergehend gesperrt – ein Niveau, das in etwa jenem des Jahres 2024 entsprach. Allein im Jahr 2024 waren laut AMS-Daten über 34.100 Sanktionen auf Verweigerung bzw. Vereitelung von Arbeit oder Schulung gemäß § 10 AlVG zurückzuführen.

Gründe für Sperren

Als häufigster Auslöser gilt die Ablehnung einer zumutbaren Arbeitsstelle. Darüber hinaus können Konsequenzen eintreten, wenn Betroffene durch ihr eigenes Verhalten das Zustandekommen eines Dienstverhältnisses verhindern. Bitschnau dazu gegenüber dem Portal: „In diesem Fall spricht das Gesetz von Arbeitsvereitelung.“

Auch im Zusammenhang mit Schulungsmaßnahmen können Verstöße zu einer Sperre führen. Bitschnau erklärte: „Eine Sperre kann auch dann eintreten, wenn eine Person ohne wichtige Gründe eine notwendige Schulung ablehnt oder an einer Maßnahme zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt nicht teilnimmt oder ausreichende Eigeninitiative bei der Jobsuche nicht nachweisen kann.“

Gemessen an der Gesamtzahl der von Arbeitslosigkeit betroffenen Personen fällt der Anteil der Gesperrten jedoch vergleichsweise niedrig aus. Bitschnau betonte gegenüber „5 Minuten“, dass „die große Mehrheit der arbeitssuchenden Menschen so rasch wie möglich wieder arbeiten“ wolle – und die Daten würden genau das belegen.

Konkret hätten „nur rund 4,8 Prozent aller von Arbeitslosigkeit betroffenen Personen in der ersten Jahreshälfte 2026 eine zeitlich befristete Sperre des Arbeitslosengeldes oder der Notstandshilfe wegen Arbeitsverweigerung bzw. Arbeitsvereitelung oder wegen tageweisen Fernbleibens von einer Schulung (ohne triftigen Grund) erhalten“.

Vollständiger Leistungsverlust

Im Regelfall dauert eine solche Sperre beim ersten Vorfall sechs Wochen. Kommt es zu einem weiteren Verstoß, verlängert sich dieser Zeitraum auf acht Wochen.

Wer innerhalb eines Jahres wiederholt wegen Arbeitsverweigerung oder Arbeitsvereitelung auffällt, muss mit noch weitreichenderen Folgen rechnen: In diesen Fällen kann der Leistungsbezug vollständig eingestellt oder von vornherein abgelehnt werden.

Bitschnau bezifferte gegenüber „5 Minuten“ das Ausmaß dieser Maßnahme: „885-mal hat das AMS in der ersten Jahreshälfte 2026 den Leistungsbezug gänzlich eingestellt oder abgelehnt.“

In solchen Fällen setzt der Anspruch nicht automatisch nach Ablauf einer bestimmten Frist wieder ein. Laut AMS lebt er erst dann wieder auf, „wenn die Betroffenen einer nachhaltigen und vollversicherten Beschäftigung nachkommen“.