Zehn Tage, kein Ende: Waldbrand in Kroatien wütet weiter

Zehn Tage, 40 Feuerwehrleute, kein Ende in Sicht – der Waldbrand bei Dubrovnik trotzt jedem Löscheinsatz.

Seit nunmehr zehn Tagen kämpfen die Einsatzkräfte in der Region Dubrovnik gegen einen Waldbrand, der ursprünglich aus Bosnien und Herzegowina übergesprungen ist und mittlerweile auch die Konavle-Hügel erfasst hat. Ein Ende des Feuers ist nicht in Sicht.

Zermürbender Kampf

Rund 40 Feuerwehrleute aus mehreren Einheiten sind ununterbrochen im Einsatz – doch das Feuer zeigt sich hartnäckig. „Wir löschen an einer Stelle, dann bricht es an einer anderen wieder durch“, schilderte Feuerwehrkommandant Stjepan Simovic gegenüber jutarnji.hr die zermürbende Lage. Aktuell habe sich das Feuer westlich von Stravča in Richtung Njivice ausgebreitet.

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Bewohnte Gebiete seien zwar noch nicht in unmittelbarer Gefahr, doch von Entwarnung könne keine Rede sein: „Das wird noch dauern, weil es immer irgendwo zurückkehrt.“

Luftunterstützung geplant

Simovic zufolge ist für den Tagesverlauf möglicherweise erneut der Einsatz von zwei Löschflugzeugen geplant. Es wäre nicht das erste Mal – die Luftunterstützung gehört seit Beginn der Brandbekämpfung zum Einsatzkonzept. „Das ist jetzt der zehnte Tag im Kampf gegen die Brände aus Bosnien und Herzegowina, sowohl in der Gemeinde Dubrovnik als auch in Konavle. Das nimmt kein Ende“, so der Kommandant.