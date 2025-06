An diesen Stränden ist Liegen mit Handtuch verboten!

Feiner Sand zwischen den Zehen, Meeresrauschen im Ohr – doch an manchen Traumstränden ist das simple Ausbreiten des Handtuchs verboten. Die Gründe überraschen.

An manchen Traumstränden dieser Welt ist das einfache Ausbreiten eines Handtuchs auf dem Sand tatsächlich untersagt. Diese auf den ersten Blick seltsam anmutende Regelung hat jedoch durchaus ihre Berechtigung – sie dient dem Schutz empfindlicher Ökosysteme und dem Erhalt natürlicher Schönheit.

Kaum am Strand angekommen, möchte man sich niederlassen und entspannen. Doch an einigen Orten weisen Schilder oder Aufsichtspersonen darauf hin: Das direkte Platzieren von Handtüchern auf dem Sand ist nicht gestattet. Was zunächst befremdlich wirkt, folgt einer klaren Logik zum Schutz von Natur und Tierwelt. An verschiedenen Urlaubszielen wurden spezifische Vorschriften erlassen, die mehr Sinn ergeben, als man zunächst vermuten würde.

Sardiniens Sandschutz

Sardiniens Strände genießen Weltruhm – mit ihrem feinen, weißen Sand und dem türkisfarbenen Wasser entsprechen sie perfekt der Urlaubsidylle. Genau diese Eigenschaften machen sie jedoch besonders schutzbedürftig. An Strandabschnitten wie La Pelosa bei Stintino ist es untersagt, Handtücher direkt auf den Sand zu legen.

Der Grund liegt in der extremen Empfindlichkeit des feinen Sandes, der jährlich in erheblichen Mengen verschwindet – anhaftend an den Handtüchern der Besucher. Die Reibung fördert den ungewollten Sandtransport, sei es absichtlich oder unbemerkt in jeder Falte der Strandtasche. Erlaubt sind ausschließlich spezielle Unterlagen wie Strohmatten oder Liegen mit Abstandshaltern, um Beschädigungen oder Abtragungen des Sandes zu vermeiden. Wer sich nicht an diese Vorgaben hält, muss mit einem Bußgeld von 100 Euro rechnen.

Die Wirksamkeit dieser Maßnahmen ist inzwischen wissenschaftlich belegt: Seit Einführung des Handtuch-Verbots an La Pelosa konnte der jährliche Sandverlust signifikant reduziert werden. Zusätzlich wurde die Anzahl der täglichen Besucher auf 1.500 Personen begrenzt und eine Reservierungspflicht eingeführt, um den Druck auf das empfindliche Küstenökosystem weiter zu verringern. Die Kombination aus Handtuch-Verbot, Mattenpflicht und Besucherlimit gilt mittlerweile als Erfolgsmodell für den Schutz sensibler Strandabschnitte und wird von Umweltverbänden als Vorbild für andere überlastete Küstenregionen empfohlen.

Auf Hawaii existieren mehrere Küstenabschnitte mit Einschränkungen für das direkte Sitzen oder Liegen auf dem Sand – insbesondere dort, wo Meeresschildkröten nisten oder sich sonnen. Der Kontakt mit Textilien oder Menschen kann die Tiere in ihrem natürlichen Verhalten stören oder sie vertreiben. Zudem werden Nistplätze häufig übersehen und unbeabsichtigt beschädigt.

An Stränden wie dem Laniakea Beach auf Oahu gilt daher: Distanz wahren und bevorzugt die bereitgestellten Liegen oder markierten Bereiche nutzen – und die Schildkröten ungestört lassen. Die Missachtung dieser Regeln kann kostspielig werden – Verstöße werden mit Bußgeldern bis zu 10.000 Dollar geahndet.

Weltweite Maßnahmen

Mallorca hat in besonders belasteten Küstenbereichen Maßnahmen ergriffen, um der Erosion entgegenzuwirken und die sensiblen Dünenlandschaften zu bewahren. An Stränden wie Es Trenc oder Cala Mesquida wurden mittlerweile Zonen eingerichtet, in denen das freie Lagern im Sand limitiert oder untersagt ist. Auch das Platzieren von Handtüchern ohne Unterlage kann sanktioniert werden – nicht aus Kontrollzwang, sondern zum Erhalt der natürlichen Küstenformation.

Empfehlung: In Naturschutzgebieten die Beschilderung beachten oder vorab im Internet die geltenden Bestimmungen recherchieren.

In Thailand, vornehmlich in Nationalparks oder auf kleineren Inseln wie Koh Similan oder Koh Phi Phi Leh, unterliegt der Strandzugang strengen Vorschriften. Der Sand wird dort als schützenswertes Naturgut betrachtet – und die Behörden verfolgen einen strikten Kurs bezüglich des Ablegens von Handtüchern oder Picknickdecken. Der Hintergrund: Übermäßige Nutzung durch Massentourismus.

Zahlreiche Strände mussten in der Vergangenheit aufgrund von Umweltschäden temporär gesperrt werden. Daher gilt: Bei Bootsausflügen oder Exkursionen stets die Erlaubnis erfragen – und vorzugsweise auf mitgebrachten Matten statt direkt auf dem Sand entspannen.

So widersprüchlich es zunächst erscheinen mag – das Handtuchverbot basiert meist auf nachvollziehbaren Gründen.

⇢ Beliebtes Urlaubsland verbietet Rauchen!



Es geht nicht darum, Urlaubern die Freude zu nehmen, sondern darum, natürliche Lebensräume und einzigartige Küstenlandschaften für kommende Generationen zu bewahren.