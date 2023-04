Andrea Milutinovic aus Wien begeistert gesamte „Voice Kids“ Jury (VIDEO)

Andrea Milutinovic aus Wien hat beim diesjährigen Voice Kids-Wettbewerb der deutschen Fernsehsendung alle vier Juroren mit ihrer Stimme im Blind Audition begeistert. Andrea wurde vor zehn Jahren in Novi Sad geboren, ihr Vater kommt aus Novi Sad und ihre Mutter aus Kosovska Mitrovica.

Mit sechs Jahren zog die Familie nach Wien, wo sich Andrea schnell einlebte und sehr gut Deutsch lernte. Sie ist eine ausgezeichnete Schülerin und besucht die Terezianum-Grundschule. Ab September wird sie Schülerin des renommierten gleichnamigen Gymnasiums sein. Laut ihrer Mutter Maja wurde Andreas Vorliebe für Musik bereits beim ersten Sprechen bemerkt. Sie sang ständig Kinderlieder.

Sie tanzt und spielt Tennis

Mit weniger als drei Jahren begann sie mit dem Tanzen und nahm auch Tennisunterricht.





Nach dem Umzug nach Wien hörte sie mit dem Tennisspielen auf, da bald darauf Corona und Lockdowns begannen und sie sich nur noch der Musik und dem Singen widmen konnte. „Sie hatte Spaß an der Musik und trat vor uns, ihren einzigen Zuschauern, ständig auf. Sie wollte immer irgendwo auftreten und beim Voice Kids-Wettbewerb mitmachen. Ich habe sie darin unterstützt und auch ihr Vater stimmte zu“, sagte Maja gegenüber Vesti. Da Andrea gerne sang, begannen ihre Eltern nach jemandem zu suchen, der ihr Gesang beibringen konnte. „Wir lernten Antonija Vucinovic kennen, eine Opernsängerin aus Montenegro, die Gesang in Wien studiert.

Antonija übertrug ihre Liebe zur Musik auf Andrea und sie wurden unzertrennlich wie Schwestern. Die beiden meldeten sich für den Wettbewerb an und so begann alles“, erklärte Maja. Bei dem Wettbewerb präsentierte sich Andrea der Jury mit dem Song „I feel pretty“ aus dem Musical „West Side Story“. Mit ihrer Darbietung begeisterte sie die Jury, die aus bekannten deutschen Sängern besteht, und gewann alle vier Stimmen, so dass sie einen Mentor auswählen konnte. Sie wählte Alvaro Soler. Als sie gebeten wurde, sich vorzustellen, zeigte Andrea, dass sie stolz auf ihre Herkunft ist und sagte, sie komme aus Serbien und lebe in Wien.

Sie kann es kaum erwarten, auf die Bühne zu gehen

Maja sagt, dass ihr Traum ist, Opernsängerin zu werden, weil sie klassische Musik liebt. Nach dem Blind Audition folgt die Knockout-Phase, in der der ausgewählte Mentor hilft. Dafür reist er mehrmals von Wien nach Berlin. „Da sie eine ausgezeichnete Schülerin ist, hat sie von der Direktorin die Erlaubnis erhalten, am Unterricht teilzunehmen. Jedes Mal, wenn sie aus Berlin zurückkehrt, schafft sie es, den Stoff, den die Klasse während ihrer Abwesenheit durchgemacht hat, zu bewältigen.





Sie hat in allen Tests die beste Note erhalten. Unser Bedingung war, dass die Schule nicht vernachlässigt werden darf. Schule an erster Stelle“, erklärte die Mutter und fügte hinzu, dass Andrea keine Aufregung vor Auftritten hat, sondern es kaum erwarten kann, auf die Bühne zu gehen. „Wir Eltern hatten mehr Aufregung als sie. Sie hat keine Aufregung, sondern freut sich nur darauf, auf die Bühne zu gehen“, sagte sie.



Andrea hat Deutsch in nur zwei Jahren gelernt. Sie setzt ihre Ausbildung und ihre musikalische Weiterbildung im gleichen Tempo fort und mit Hilfe von Lehrern, ihrer Familie, Freunden und Eltern wird ihr eine schöne Zukunft bevorstehen.