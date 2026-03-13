Anschlag auf Synagoge: Mann rammt Gebäude mit Sprengstoff-LKW

Ein Lkw, Sprengstoff, eine brennende Synagoge – und mittendrin eine Vorschule voller Kinder. Michigan erlebt einen Schockmoment.

Bundesbehörden haben in der Nacht auf Freitag das Haus eines libanesischstämmigen Restaurantmitarbeiters durchsucht, dem vorgeworfen wird, mit einem sprengstoffbeladenen Lkw in eine Synagoge im US-Bundesstaat Michigan gefahren zu sein und dabei das Feuer eröffnet zu haben. Der 41-jährige Ayman Mohamad Ghazali soll den Anschlag auf den Tempel Israel in West Bloomfield Township verübt haben – einem Gotteshaus, das zugleich als Vorschule dient. Als Motiv gilt der Verlust mehrerer Familienangehöriger bei einem israelischen Angriff auf den Libanon.

Ein Sicherheitsbeamter wurde von dem Fahrzeug erfasst und verletzt; Ghazali selbst wurde gegen 12.20 Uhr Ortszeit von einem Wachmann der Synagoge erschossen. Der Transporter fing Feuer, der Körper des Angreifers wurde dabei schwer verbrannt.

Hintergrund des Täters

Ghazali war ein eingebürgerter US-Staatsbürger libanesischer Herkunft, der in einem Restaurant im Detroit-Vorort Dearborn Heights beschäftigt war – jenem Ort, in dem FBI-Agenten sein Haus durchsuchten. Der Bürgermeister von Dearborn Heights, Mo Baydoun, erklärte, Ghazali habe „mehrere Mitglieder seiner eigenen Familie verloren, darunter seine Nichte und seinen Neffen, bei einem israelischen Angriff auf ihr Haus im Libanon.“ Einer nicht namentlich genannten Quelle zufolge, die CBS News informierte, habe der Angriff zehn Tage vor der Tat stattgefunden; dabei seien auch zwei Brüder Ghazalis getötet worden.

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Die israelischen Angriffe erfolgten im Zuge der Tötung des iranischen Obersten Führers Ayatollah Ali Khamenei, die neuerliche Hisbollah-Angriffe auf Israel ausgelöst hatte. Dieselbe Quelle berichtete CBS News zudem, Ghazalis Ex-Frau habe angegeben, er habe sie kurz vor dem Anschlag angerufen und sie gebeten, sich um die gemeinsamen Kinder zu kümmern.

Ghazali soll seinen mit Sprengstoff und Mörsergranaten beladenen Lkw in das Gebäude des Tempel Israel gesteuert und damit einen Brand ausgelöst haben. Er wurde noch am Tatort von einem Sicherheitsbeamten neutralisiert. Sein Körper wies schwere Brandverletzungen auf; die Behörden fanden ihn bewaffnet mit einem Gewehr im Fahrzeug.

„Er durchbrach das Gebäude, fuhr den Flur entlang – und wurde von der Sicherheit gestellt“, schilderte Oakland County Sheriff Mike Bouchard den Ablauf bei einer Pressekonferenz. Ghazali wurde 1985 im Libanon geboren und reiste am 10. Mai 2011 über den Detroit Metropolitan International Airport in die Vereinigten Staaten ein, nachdem im Dezember 2009 eingereichte Anträge für ausländische Verwandte und Verlobte im April 2010 bewilligt worden waren. Den Einbürgerungsantrag stellte er demnach am 20. Oktober 2015; am 5. Februar 2016 erhielt er unter der Obama-Regierung die US-Staatsbürgerschaft. Aus Unterlagen, die der Detroit News vorlagen, geht hervor, dass Ghazalis Ex-Frau im August 2024 beim Wayne County Circuit Court die Scheidung eingereicht hatte, die sieben Monate später, im März 2025, rechtskräftig wurde.

Die Bundesbehörden bezeichneten den Vorfall bei einer Pressekonferenz als „gezielte Gewalttat“ gegen die jüdische Gemeinschaft. Schülerinnen und Schüler sowie Mitarbeiter der Einrichtung blieben unverletzt; ein Sicherheitsbeamter wurde nach dem Zusammenstoß mit dem Fahrzeug ins Krankenhaus gebracht, sein Zustand gilt als stabil. Darüber hinaus mussten dreißig Polizeibeamte wegen Rauchvergiftung medizinisch versorgt werden.

„Als unsere Leute gemeinsam in das Gebäude gingen, um die Bedrohung zu suchen und Unschuldige in Sicherheit zu bringen, haben viele von ihnen erhebliche Mengen Rauch eingeatmet“, erklärte Sheriff Bouchard. Die Synagoge sei vollständig von Flammen erfasst worden.

Einsatz & Reaktion

Eltern trugen ihre Kinder vom Gelände des Tempel Israel fort, nachdem der bewaffnete Mann mit seinem Lkw in das Gebäude gefahren war. Um 12.19 Uhr war bei den Behörden der Notruf über einen aktiven Schützen in der Synagoge eingegangen; die Polizei von West Bloomfield war binnen fünf Minuten vor Ort. In sozialen Netzwerken kursierende Aufnahmen zeigten eine massive Polizeipräsenz, Rauchschwaden aus Fenstern und einer Dachlüftung. Neben Dutzenden Streifenwagen aus benachbarten Bezirken rückten auch ein SWAT-Team, Bombentechniker und Sprengstoffspürhunde an.

Der Tempel Israel ist ein reformjüdisches Gotteshaus mit einer der größten Gemeinden des Landes; zum Zeitpunkt des Angriffs war er geöffnet. Eine Frau namens Lisa, die dem Sender WDIV Auskunft gab, bestätigte, dass die Vorschule zu diesem Zeitpunkt in Betrieb war. „Ich habe Todesangst um meine Freunde, ich habe so etwas noch nie gesehen. Mein erster Gedanke galt den Kindern. Eltern und Großeltern kommen und haben Todesangst um ihre Kinder. Das ist sinnlos, das ist nicht in Ordnung“, sagte sie.

Kurz nach dem Angriff bat ein Sprecher der Michigan State Police die Bevölkerung, das Gebiet weiträumig zu meiden, um den Einsatz nicht zu behindern. Gleichzeitig wurden die Patrouillen an anderen Gotteshäusern im Bezirk verstärkt. Sheriff Bouchard erklärte, die Sicherheitsbehörden seien seit Beginn des US-israelischen Krieges gegen den Iran vor knapp zwei Wochen in erhöhter Alarmbereitschaft gewesen. „Wir haben seit zwei Wochen über die Möglichkeit gesprochen, dass dies leider passieren könnte“, sagte er. Alle jüdischen Einrichtungen in der Region würden bis auf Weiteres verstärkt überwacht.

Die Jewish Federation of Detroit wies alle jüdischen Organisationen in der Umgebung an, umgehend das sogenannte Lockout-Protokoll zu aktivieren – niemand dürfe die Gebäude betreten oder verlassen. Das FBI Detroit hatte Ende Jänner, knapp zwei Monate vor dem Anschlag, ein Training zur Prävention und Vorbereitung auf Angriffe mit aktiven Schützen für Geistliche und Mitarbeiter des Tempel Israel abgehalten. „Der FBI-Kurs kombiniert Erkenntnisse aus jahrelanger Forschung und nutzt szenariobasierte Übungen, um den Teilnehmern zu helfen, den Entscheidungsprozess nach dem Prinzip Laufen, Verstecken, Kämpfen zu üben und überlebenswichtige Maßnahmen zu ergreifen“, teilte die Behörde auf X mit.

Sheriff Bouchard würdigte abschließend den Einsatz der Sicherheitskräfte des Tempel Israel ausdrücklich. „Ich bin zutiefst stolz auf die Reaktion nicht nur der Sicherheit vor Ort, sondern aller Polizeibeamten und Feuerwehrleute, die hier im Einsatz sind“, sagte er. „Das Training hat zweifellos dazu beigetragen, das Schlimmste abzuwenden. Alles, was hätte passieren sollen, ist passiert. Die Sicherheit hat ihre Arbeit getan – und danach haben die Einsatzkräfte ihre getan.“