Antauer verspricht Millionen: Drei Hochschulen sollen Niederösterreichs Pflegenotstand stoppen

Drei Hochschulen bekommen ein Versprechen mit Zahlen: Für Niederösterreichs Gesundheitsberufe stehen bis 2029 Millionen bereit.

Das Land Niederösterreich schafft mit neuen Förderverträgen des NÖGUS (Gesundheits- und Sozialfonds) Planungssicherheit für die Ausbildung von Gesundheitsfachkräften. Die Förderperiode läuft seit Anfang Oktober und reicht bis September 2029. Profitieren sollen davon Studienplätze, Forschung und regionale Standorte.

Landesrat Martin Antauer präsentierte die Vereinbarungen gemeinsam mit NÖGUS-Geschäftsführer Volker Knestel und den Hochschulchefs Ulrike Prommer (IMC Krems), Johann Haag (USTP St. Pölten) und Axel Schneeberger (FH Wiener Neustadt). Für das Studienjahr 2026/27 stellt der NÖGUS bis zu 39,6 Millionen Euro bereit.

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Nach den Worten Antauers bekommen die drei Hochschulen dadurch verlässliche Rahmenbedingungen. „Damit sie morgen für uns da sein können, müssen wir heute in eine professionelle Ausbildung investieren und das tun wir auch.“

Förderrahmen im Detail

Der Förderrahmen richtet sich nach dem Versorgungsbedarf und ist Teil des Gesundheitsplans 2040+. Jährlich werden bis zu 1.113 Studienanfänger ausgebildet, über drei Studienjahre hinweg sind es knapp 3.400 junge Menschen. In der Gesundheits- und Krankenpflege fördert das Land an jeder der drei Hochschulen bis zu 185 Anfängerplätze, das ergibt insgesamt 555.

Unterstützt werden außerdem weitere gesundheitswissenschaftliche Ausbildungen, darunter Physiotherapie, Hebammen, Ergotherapie, Biomedizinische Analytik, Musiktherapie und Radiologietechnologie. Neben den Hauptstandorten Krems, St. Pölten und Wiener Neustadt fließen auch Mittel an die dislozierten Standorte Horn, Mistelbach und Mauer. Die Ausbildung soll so näher an die Wohnorte der Studierenden rücken.

Für Angewandte Forschung erhält jede der drei Hochschulen bis zu 250.000 Euro pro Studienjahr. Antauer verwies darauf, dass die Verwendung der Mittel laufend überprüft und extern evaluiert werde. „Damit geben wir unseren drei Hochschulen einen verlässlichen Rahmen für die kommenden drei Jahre.“

Volker Knestel betonte, der Förderrahmenvertrag sichere jedes Jahr die Ausbildung von bis zu 1.113 Studienanfängern ab. In Summe ermögliche er damit eine qualitätsvolle Finanzierung für knapp 3.400 Studierende über drei Jahre. Die Bereitstellung von gehobenem Gesundheitspersonal für die Landesgesundheitsagentur und weitere Einrichtungen sei ein wesentlicher Baustein bei der Umsetzung des Gesundheitsplans 2040+.

Stimmen der Hochschulen

Ulrike Prommer erinnerte an 20 Jahre Gesundheitsstudien in Niederösterreich und hob das anhaltend hohe Interesse hervor. An der IMC Krems sind derzeit 1.265 Studierende in gesundheitswissenschaftlichen Studiengängen inskribiert. Dazu kommen jährlich mehr als 2.500 Praktika in Kliniken und Pflegeeinrichtungen.

„Jeder geförderte Studienplatz bedeutet eine zusätzlich qualifizierte Fachkraft für unserer Gesundheitssystem.“ Johann Haag strich Interdisziplinarität, die Nähe zu den Menschen und die Verbindung mit der Digitalisierung heraus, die in der Ausbildung einen Mehrwert schaffe. Studierende der Gesundheits- und Krankenpflege können parallel dazu eine Notfallsanitäter-Ausbildung absolvieren.

Bei der Forschungsbasisfinanzierung nannte Haag Schwerpunkte in den Bereichen KI und Simulation. Axel Schneeberger berichtete von über 5.000 Studierenden an der FH Wiener Neustadt, von denen 1.072 gesundheitswissenschaftliche Fächer belegen. Als Angebote führte er Biomedizinische Analytik, Logopädie, Radiologietechnologie, Ergotherapie sowie Gesundheits- und Krankenpflege an.

„Das gibt uns Planungsstabilität für die nächsten drei Jahre.“ Schneeberger verwies zudem auf die Zusammenarbeit mit MedAustron in der präklinischen Bildgebung.

Die USTP St. Pölten lädt am 20. November 2026 von 13 bis 18 Uhr zum Bachelor Day (www.ustp.at). Die IMC Krems veranstaltet am 27. November 2026 von 14 bis 18 Uhr den IMC Info Day (www.imc.ac.at).

Am selben Tag öffnet auch die FH Wiener Neustadt von 15 bis 18 Uhr ihre Türen, und zwar an den Standorten Wiener Neustadt, Wieselburg und Tulln (www.fhwn.ac.at).