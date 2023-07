Arbeitskräftemangel in Wien: So lange müsst ihr auf das „Pickerl“ warten

Der Mangel an Facharbeitern in der Automechaniker-Branche hat tiefgreifende Auswirkungen auf die Wartezeiten in Wiener Autowerkstätten. Derzeit fehlen rund 1.000 Facharbeiter in der Branche. Dies führt zu erheblichen Verzögerungen bei der Terminplanung, insbesondere für Serviceleistungen wie das „Pickerl“.

Die Komplexität der Fahrzeuge steigt stetig an, was die Arbeit in den Werkstätten zusätzlich erschwert und den Fachkräftemangel anheizt. „Der Facharbeitermangel bei uns ist eklatant. In der Branche fehlen derzeit 1.000 Facharbeiter.“, sagte Georg Ringseis, Landesinnungsmeister für Fahrzeugtechnik, gegenüber dem ORF. Parallel dazu führt die aktuelle Urlaubssaison zu längeren Wartezeiten in den Werkstätten. Ringseis fügte hinzu, dass derzeit in Wien eine Wartezeit von vier Wochen für einen planbaren Termin wie das Pickerl oder ein Service besteht.

„Umstecksaison“

Laut Ringseis wird sich diese Situation in der bevorstehenden „Umstecksaison“, die von Mitte Oktober bis Weihnachten andauert, noch weiter zuspitzen. Trotz der Bemühungen der Wirtschaftskammer, neue Lehrlinge durch Infoveranstaltungen in Einkaufszentren, Lehrlingswettbewerben und über soziale Netzwerke zu gewinnen, bleibt es weiterhin eine Herausforderung, geeigneten Nachwuchs für die Branche zu finden.

Es soll immer schwieriger sein, passenden Nachwuchs zu finden. Dies liegt auch daran, dass sich das Berufsbild in den vergangenen Jahren gewandelt hat, was höhere Anforderungen an die Facharbeiter stellt und die Suche nach qualifizierten Lehrlingen zusätzlich erschwert.