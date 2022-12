Argentinien feierte den Einzug ins Finale, kroatische Trikots landeten im Müll (VIDEO)

Im Halbfinalspiel der Weltmeisterschaft in Katar besiegte Argentinien Kroatien mit 3:0 und qualifizierte sich für das Spiel um den Weltmeistertitel. Das war der Grund für Gesang, Tanz und Feier in der argentinischen Umkleidekabine.

Aber bei dieser Feier ging die südamerikanische Nationalmannschaft zu weit.

Am Ende des Spiels tauschten sie wie üblich die Trikots mit den Spielern der kroatischen Nationalmannschaft. Im sozialen Netzwerk TikTok ist ein Video aus der Umkleidekabine der „Gauchos“ aufgetaucht, in dem die Argentinier kroatische Trikots zum Wedeln verwendeten, während sie gesungen haben, und eines davon landete in der Mülltonne.

Das Video wurde von Paulo Dybala geteilt. Sehen Sie, wie alles aussah.