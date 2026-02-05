Auf einen Schlag reich: Wiener räumt 6,1 Mio‑Jackpot ab

In Wien wurde der erste Lotto Fünffachjackpot des Jahres geknackt. Ein Wiener Glückspilz sicherte sich mit dem vierten von insgesamt 20 abgegebenen Quicktipps den Millionengewinn und stieg damit in die Liga der Lotto-Multimillionäre auf.

Die Ziehung brachte zudem sechs Gewinner eines Fünfers mit Zusatzzahl hervor. Jeweils zwei Glückstreffer gingen nach Oberösterreich, während Vorarlberg, Niederösterreich und die Steiermark je einen Gewinner verzeichneten. Jeder dieser Treffer ist mit über 33.000 Euro dotiert. Der sechste Gewinn in dieser Kategorie entfiel auf einen Anteilsschein, wodurch sich die Gewinnsumme auf 42 Teilhaber verteilt.

Kommende Bonus-Ziehung

Bereits am kommenden Freitag steht die nächste Lotto Bonus Ziehung an. Der garantierte Starttopf für sechs Richtige beträgt 1,2 Millionen Euro. Zusätzlich wird unter allen teilnehmenden Lotto-Tipps ein Bonus von 30.000 Euro verlost. Auch bei LottoPlus gab es am Mittwoch einen Volltreffer. Ein in Salzburg abgegebener Quicktipp – der zweite von sechs gespielten – bescherte dem Gewinner mehr als 423.000 Euro.

Bei der Freitagsziehung von LottoPlus winken nun rund 150.000 Euro für sechs Richtige.

Joker-Jackpot

Beim Joker blieb der Hauptgewinn unangetastet, da kein Spieler die korrekte Zahlenkombination vorweisen konnte.

Für die Freitagsziehung steht somit ein Jackpot mit 400.000 Euro bereit.