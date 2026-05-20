Aufgepasst! Am Pfingstwochenende für viele Kunden keine Kartenzahlung möglich

Pfingsten wird für viele Bankkunden in Österreich ungemütlich – und das nicht wegen des Wetters.

Am bevorstehenden Pfingstwochenende steht Hunderttausenden Bankkunden in Österreich eine spürbare Einschränkung ins Haus: Die Fusion der Salzburger Sparkasse mit der Erste Bank Österreich tritt in ihre entscheidende Phase. Der rechtliche Zusammenschluss wurde im August 2025 vollzogen, doch nun folgt der technisch aufwendigste Schritt – die vollständige Zusammenführung der IT-Infrastrukturen beider Institute. Von den Service-Einschränkungen sind rund 220.000 Kundinnen und Kunden der Salzburger Sparkasse betroffen.

Konkret müssen sich Kundinnen und Kunden der Salzburger Sparkasse vom 23. bis 25. Mai 2026 auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Die Bank hat angekündigt, dass in diesem Zeitraum Internet- und Mobile-Banking, Kartenzahlungen im Handel sowie Bargeldabhebungen an Bankomaten entweder vollständig ausfallen oder nur eingeschränkt verfügbar sein werden. Im schlimmsten Fall bedeutet das: kein Kartenzahlen, kein Geldabheben, keine dringenden Überweisungen.

Dauerhafte Änderungen

Über die vorübergehenden Ausfälle hinaus bringt die Fusion auch dauerhafte Änderungen mit sich. Alle Kunden erhalten eine neue Kontonummer – also eine neue IBAN – sowie eine neue Bankkarte, die im Juni zugestellt wird. Die bisherigen Karten behalten ihre Gültigkeit bis spätestens Ende August 2026, danach sind sie endgültig ungültig.

Bestehende Daueraufträge, Lastschriften und eingehende Zahlungen werden laut Bank automatisch auf die neuen Konten umgeleitet, auch wenn jemand noch auf die alte IBAN überweist. Dennoch sind die Kunden selbst gefordert: Arbeitgeber, Vermieter, Versicherungen und Online-Dienste müssen selbständig über die neuen Kontodaten informiert werden, um Verzögerungen oder Fehler bei Zahlungseingängen zu vermeiden.

Empfohlene Vorbereitung

Die Bank empfiehlt, sich bereits in den Tagen vor dem 23. Mai entsprechend vorzubereiten: wichtige Überweisungen und Zahlungen rechtzeitig erledigen und ausreichend Bargeld abheben, bevor die Systeme vorübergehend abgeschaltet werden.