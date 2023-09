Auswanderung fehlgeschlagen: Serbe von Landsmann um halbes Vermögen gebracht

Jovan, ein serbischer Einwanderer, wurde Opfer eines Betrugs, der ihm seinen Neustart in München erschwerte. Der Betrüger, ein Landsmann, versprach ihm, seinen Aufenthalt zu arrangieren. Jovan stieß durch eine Anzeige auf ihn und verlor einen erheblichen Teil seines Geldes an den Betrüger.

Jovan erzählte seine Geschichte in einer Facebook-Gruppe, die für diejenigen bestimmt ist, die ihr Leben in Deutschland fortsetzen oder planen. „Ich kam vor drei Monaten nach München in eine Unterkunft, wo ich meinen Aufenthalt nicht anmelden konnte, also fand ich über eine Anzeige einen Mann, der meinen Aufenthalt für sechs Monate an einer anderen Adresse arrangierte“, schrieb Jovan.

Nachdem der Mann das Geld genommen hatte, war er plötzlich verschwunden. Er tauchte erst wieder auf, als er um mehr Geld bat. Jovan suchte daraufhin Rat in der Facebook-Gruppe.

Die Mitglieder der Gruppe rieten ihm, den Fall der Polizei zu melden, da es sich offensichtlich um einen Betrug handelt. Jovan hat sich nicht weiter geäußert, aber die Hoffnung besteht, dass er Gerechtigkeit finden und sein Geld zurückbekommen wird.