Vermisste Frau tot neben Ehemann entdeckt

Ein friedliches Dorf in Baden-Württemberg wird durch einen grausamen Fund erschüttert: In der Wohnung eines Ehepaares entdeckt die Polizei die Leiche der Frau, die seit dreieinhalb Jahren als vermisst galt. Der Ehemann lebte all die Jahre neben der toten Frau, während das Dorf nichtsahnend seinem Alltag nachging.

„Es ist unfassbar“, äußert Ortsvorsteher Egon Schäfer in einem Interview mit dem SWR. Er beschreibt das Paar, das vor 25 Jahren nach Wertheim-Lindelbach zog, als unauffällig und zurückgezogen. Sie waren nette Nachbarn, die jedoch stets ihre Privatsphäre wahrten.

Das Verschwinden der Frau war den Dorfbewohnern nicht entgangen. Doch die Erklärungen des Ehemannes, die er für ihre Abwesenheit lieferte, wurden akzeptiert. Niemand stellte Fragen, niemand drängte auf Antworten. Das Dorfleben ging weiter, während in einer Wohnung ein dunkles Geheimnis verborgen blieb.

Erst als besorgte Angehörige die Polizei alarmierten, kam die Wahrheit ans Licht. Bei der Durchsuchung der Wohnung stießen die Beamten auf die Leiche der Frau, die heute 79 Jahre alt gewesen wäre.

Nun stehen die Ermittler vor vielen Fragen: Wie konnte die Tote so lange unentdeckt bleiben? Warum meldete der Mann den Tod seiner Frau nicht? Wie ist sie gestorben? Die Obduktion, die für den Mittwoch geplant war, soll Aufschluss über die Todesursache geben.

Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Die Polizei hofft auf Erkenntnisse, die Licht in das Dunkel dieses Falles bringen. Bislang gibt es laut Staatsanwaltschaft keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Doch das Rätsel um das verschwundene Leben einer Frau und das Schweigen eines Mannes bleibt, bis alle Fragen geklärt sind, ein Schatten über dem ruhigen Dorf Wertheim-Lindelbach.