Auto rast in Menschenmenge – zwei Tote in Leipzig

Zwei Tote, mehrere Schwerverletzte: In Leipzigs Innenstadt hat ein Autofahrer eine Menschenmenge erfasst – der Verdächtige sitzt fest.

In der Leipziger Innenstadt sind am Montagnachmittag zwei Menschen ums Leben gekommen. Ein Mann soll mit einem VW Taigo mit hoher Geschwindigkeit über die Grimmaische Straße gefahren sein und dabei mehrere Personen erfasst haben. Der Tatverdächtige wurde noch am Tatort festgenommen.

Oberbürgermeister Burkhard Jung (68, SPD) bestätigte, dass von dem Mann keine weitere Gefahr mehr ausgehe. Neben den beiden Todesopfern erlitten zwei weitere Personen schwere Verletzungen. Branddirektor Axel Schuh sprach in diesem Zusammenhang von insgesamt „20 Betroffenen“, ohne weitere Einzelheiten zu nennen.

Notversorgung eingerichtet

Im Gewandhaus Leipzig wurde eine Notversorgungsstelle eingerichtet, die auch Menschen betreut, die keine äußerlichen Verletzungen aufweisen, aber unter Schock stehen oder psychologische Unterstützung benötigen. Ein Polizeisprecher erklärte: „Das Fahrzeug nebst Fahrer konnte kurz darauf gestellt werden, von ihm geht derzeit keine Gefahr mehr aus. Die Rettungskräfte haben einen Massenanfall von Verletzten ausgerufen, die Polizei ist mit vielen Kräften im Einsatz.“

Psychische Auffälligkeiten

Rund zehn Rettungsfahrzeuge waren am Einsatzort im Einsatz, die Geschäfte in der Fußgängerzone blieben geschlossen. Nach Angaben aus Ermittlerkreisen soll der Festgenommene bei seiner Ergreifung psychische Auffälligkeiten gezeigt haben. Die Grimmaische Straße wurde von der Polizei vollständig abgesperrt.