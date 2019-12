Ava Karabatićs Escort-Preisliste aufgetaucht: So viel kostet eine Nacht (FOTOS)

Das kroatische It-Girl tauchte nun auf einer Seite für Escorts auf, wo man auch all ihre Services und die dazugehörigen Preise nachlesen kann.

Die 31-jährige Kroatin hat in ihrer Karriere diverse unterschiedliche Branchen durchlaufen. Sie war bereits Sängerin, Moderatorin und Buchautorin. Ihr letztes großes Projekt war eine Kandidatur bei Präsidentschaftswahl in Kroatien unter dem Slogan „Ich werde euch alle befriedigen“. (KOSMO berichtete) Schlussendlich wurde jedoch nichts daraus, da sie die notwendigen 10.000 Unterstützerunterschriften zum Stichtag nicht einbrachte.

Kein Sex, nur Begleitung

Karabatić brüstet sich auf der Escort-Seite mit ihrer Popularität am Balkan, sowie mit ihrem Abgeschlossenen Latein- und Italianistikstudium. „Ich bin eine Person der Öffentlichkeit, berühmt am Balkan. Ich bin ein Playboy-Model, eine Sängerin, eine Schauspielerin und Gewinnerin einer Reality-Show“, ist dem Profiltext zu entnehmen.

Ebenso unterstrich die Kroatin in ihrem Escort-Profil, dass sie keine Prostituierte sei und keine Sexdienste anbiete. „Bezahlt wird nur Socialising mit mir“, so Karabatić weiter. Darunter fallen unter anderem Abendessen, oder ein Kinobesuch, für welchen sie 2.000 Euro verlang. Wer mit der Kroatin einen ganzen Tag in einer Therme verbringen möchte, muss 4.000 Euro hinblättern. Zwei Tage mit Ava kosten laut Profil 6.000 Euro. Zudem sind im Profil einige Nacktfotos zu finden.

Fake-Profil?

Ebenso wird im Profiltext unterstrichen, dass es sich um die wirkliche Ava Karabatić handelt. Wer mit ihr Kontakt aufnehmen möchte, soll dies via WhatsApp oder Viber tun – ist weiter zu lesen. Das Profil wurde gestern eröffnet, weshalb viele an der Echtheit zweifeln. Bis dato hat sich das It-Girl noch nicht dazu geäußert.

