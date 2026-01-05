Bar-Inferno von Crans-Montana: Alle Leichen konnten indentifiziert werden

Der Silvesterbrand in Crans-Montana forderte 40 Menschenleben, darunter erschreckend viele Jugendliche. Wunderkerzen auf Champagnerflaschen könnten die Tragödie ausgelöst haben.

Die Schweizer Behörden haben alle 40 Todesopfer des verheerenden Brandes in Crans-Montana (Wallis) identifiziert. Unter den Verstorbenen befindet sich eine beträchtliche Anzahl Minderjähriger, wobei eine 14-jährige Schweizerin als jüngstes Opfer zu beklagen ist.

Nach Angaben der Walliser Polizei machen Jugendliche mehr als die Hälfte der Verstorbenen aus. Die Nationalitäten der Opfer verteilen sich auf 21 Schweizer, sieben Franzosen und sechs Italiener. Weitere Todesopfer stammen aus Rumänien, der Türkei, Portugal und Belgien. Zu den Verstorbenen zählen zudem eine Person mit doppelter schweizerisch-französischer Staatsbürgerschaft sowie ein 15-jähriges Mädchen, das die französische, israelische und britische Staatsangehörigkeit besaß.

Die Identifizierung gestaltete sich äußerst schwierig, da viele Leichen durch das Feuer bis zur Unkenntlichkeit verbrannt waren. Bei dem Unglück in der Bar „Le Constellation“ im Skiort Crans-Montana wurden in der Silvesternacht zusätzlich 119 Personen verletzt, viele davon schwer. 35 Schwerverletzte mit gravierenden Verbrennungen mussten in Spezialkliniken nach Belgien, Frankreich, Deutschland und Italien verlegt werden. In Deutschland werden Überlebende in Ludwigshafen, Stuttgart, Tübingen, Bochum und Köln-Merheim medizinisch versorgt.

Ermittlungen laufen

Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen gegen die beiden Betreiber der Bar eingeleitet. Ihnen wird fahrlässige Tötung, fahrlässige Körperverletzung und fahrlässige Brandstiftung vorgeworfen, wie die Polizei am Sonntag bekannt gab. Da keine Fluchtgefahr besteht, wurden die Beschuldigten nicht in Gewahrsam genommen. Ungeklärt ist derzeit noch, ob die Deckenverkleidung den Vorschriften entsprach und ob ausreichend Notausgänge vorhanden waren.

Staatsanwältin Beatrice Pilloud erklärte, es gebe Hinweise darauf, dass auf Champagnerflaschen montierte Wunderkerzen oder Bengalische Feuer das Dämmmaterial an der Decke entzündet hätten. Das Feuer breitete sich anschließend mit enormer Geschwindigkeit aus.

Nationale Trauer

Das Unglück wird als eine der schwersten Katastrophen der Schweizer Geschichte eingestuft. Für den 9. Jänner ist ein landesweiter Trauertag mit einer Gedenkfeier für die Opfer geplant. Die Gemeinde hat ein digitales Kondolenzbuch eingerichtet. Bundespräsident Guy Parmelin hinterließ als Erster einen Eintrag: „Allen trauernden Familien, allen Opfern sage ich erneut mit Ernsthaftigkeit und Aufrichtigkeit: Ihr Leid ist auch unser Leid.“

Die Trauerfeier in Crans-Montana soll mit landesweitem Glockengeläut und einer Schweigeminute beginnen.