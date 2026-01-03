Tödliche Sprühkerzen: Wiener Kultlokal reagiert auf Schweizer Club-Drama

Nach der Brandkatastrophe mit 40 Toten in der Schweiz zieht ein Wiener Szene-Lokal Konsequenzen. Die „Bettel-Alm“ verbannt Sprühkerzen vom Flaschenservice.

Nach dem verheerenden Brand in der Bar „Le Constellation“ in Crans-Montana (Schweiz), der in der Silvesternacht 40 Menschenleben forderte und 119 Personen verletzte, gehen die Schweizer Ermittler davon aus, dass Sprühkerzen auf Champagnerflaschen das Unglück ausgelöst haben könnten.

Als direkte Konsequenz hat nun die „Bettel-Alm“ in Wien-Innere Stadt, ein bekannter Treffpunkt, eine Sicherheitsmaßnahme ergriffen. Das Lokal verzichtet künftig auf Tischfeuerwerk beim Flaschenservice, wie es in einer Mitteilung auf Facebook bekannt gab. „Aufgrund der aktuellen Ereignisse haben wir uns entschieden, bis auf Weiteres auf Sprühkerzen (Tischfeuerwerk) beim Flaschenservice zu verzichten“, heißt es in dem Statement. Das Lokal drückt sein Mitgefühl für die Opfer aus und bittet um Verständnis für diese Entscheidung.

Dramatische Fluchtszenen

Die Untersuchungen zu möglichen Sicherheitsmängeln und der Beschaffenheit der Fluchtwege in dem Schweizer Skiort laufen unterdessen mit Hochdruck. Bonvin schilderte die dramatischen Momente: „Wenn Panik ausbricht, versuchen die Menschen zu fliehen.“ Aufnahmen dokumentierten, wie Personen die Treppe hinunterstürzten – ein typisches Verhalten in Paniksituationen. „Die Menschen, die erdrückt wurden, das war etwas Schreckliches“, fügte er hinzu. „Wir waren nicht vor Ort, wir haben die Verletzungen erst hinterher gesehen“, erklärte er und vermutete, dass zahlreiche Opfer an Erstickung starben.

Internationale Hilfe

Obwohl Österreich seine Hilfe bei der Versorgung von Verletzten angeboten hatte, wurde die geplante Überführung von sechs Patienten nach Wien und Graz vorläufig ausgesetzt. Andere Länder nahmen bereits Schwerverletzte aus der Schweiz auf. Deutsche Fachkliniken erhielten eine Anfrage zur Behandlung von 40 Betroffenen, wie Leila Harhaus-Wähner, Direktorin der Klinik für Schwerbrandverletzte im Unfallkrankenhaus Berlin, gegenüber dem Sender Welt TV bestätigte.