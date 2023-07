Bauarbeiter reißt sich bei der Arbeit den Bauch auf

Am vergangenen Dienstag ereignete sich ein tragischer Arbeitsunfall in der Arlberg-Gemeinde Stuben in Vorarlberg. Ein Bauarbeiter zog sich bei einem Sturz von einer Leiter eine gravierende Schnittverletzung im Bauchbereich zu, die ein starkes Bluten zur Folge hatte.

Der 36-jährige Arbeitnehmer einer örtlichen Baufirma war zur Mittagszeit mit Schalungsarbeiten bei einem Bauvorhaben in Stuben betraut. In der Ausführung seiner Arbeiten lehnte er eine Leiter an die für eine Betonmauer errichtete Schalung. Als er die fast drei Meter hohe Leiter bestieg, rutschte diese auf dem Boden leicht weg.

Infolgedessen verlor der Bauarbeiter das Gleichgewicht und stürzte von der Leiter. Während des Sturzes schlitterte er mit dem Bauch über einen knapp 15 Zentimeter langen Schalungsanker, der aus der Schalung hervorstand. Ein Schalungsanker ist ein Verbindungselement, das zwei Schaltafeln miteinander verbindet. Durch diese unglückliche Bewegung zog sich der Arbeiter eine tiefe und stark blutende Schnittverletzung im Bauchraum zu.

Notarzthubschrauber im Einsatz

Sofort nach dem Unfall leisteten Arbeitskollegen des Verletzten Erste Hilfe, bis ein Notarzthubschrauber eintraf. Der Arbeiter wurde mit dem Hubschrauber und seinen schweren Verletzungen zur weiteren Behandlung ins Landeskrankenhaus nach Feldkirch geflogen.