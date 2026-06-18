Bei Freigang geflohen: Polizei fahndet nach gefährlichem Frauenmörder

Ein verurteilter Mörder auf freiem Fuß – und die Fahndung läuft auf Hochtouren. Die Spur führt in zwei Bundesländer.

Die Suche nach dem 42-jährigen verurteilten Mörder Benjamin Fricke, dem während eines begleiteten Freigangs in Peine die Flucht gelungen war, dauert an. Das Landeskriminalamt gab am Donnerstag bekannt, dass der Mann nach wie vor nicht aufgefunden werden konnte. Im Rahmen der Ermittlungen wurden unter anderem Befragungen durchgeführt.

Als mögliche Aufenthaltsorte werden neben Peine auch das nordhessische Kassel genannt. Weitere Informationen wurden zunächst nicht veröffentlicht.

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Flucht per Motorrad

Fricke verbüßt eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes und versuchter schwerer Vergewaltigung. Am Dienstagnachmittag nutzte er einen Freigang, um seine Mutter aufzusuchen – und entkam. Laut Justizministerium floh er gegen 14.30 bis 15.00 Uhr in Peine-Vöhrum. Nach ersten Ermittlungsergebnissen trennte er sich in einer nahegelegenen Garage von dem ihn begleitenden JVA-Mitarbeiter, startete ein dort bereitstehendes Motorrad und flüchtete damit. Bei dem Fluchtfahrzeug handelte es sich um eine auf ihn zugelassene KTM Duke 200 in Schwarz-Orange mit dem Kennzeichen BS-XY 46.

Am Mittwoch leiteten die Behörden eine öffentliche Fahndung nach dem als möglicherweise gefährlich eingestuften Mann ein. Wie das Ministerium mitteilte, handelte es sich um den 38. Begleitausgang des Häftlings seit September 2023. Alle vorangegangenen 37 Ausgänge waren ohne Zwischenfälle verlaufen.

Verurteilung 2011

Im Jahr 2010 hatte Fricke die damals 23-jährige Melanie aus Peine mit mehreren Messerstichen getötet, nachdem sie eine sexuelle Handlung mit ihm abgelehnt hatte. Die beiden hatten sich zuvor im Internet kennengelernt. Das Landgericht Hildesheim verurteilte ihn 2011 zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe und stellte die besondere Schwere der Schuld fest. Fricke hatte die Tat seinerzeit gestanden.

Die Polizei wendet sich nun an die Bevölkerung und bittet um Hinweise. Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben: 1,92 Meter groß, rund 130 Kilogramm schwer, kräftige Statur, Kurzhaarschnitt sowie ein sogenannter Ducktailbart (Kinnbart). Zum Zeitpunkt der Flucht trug er eine schwarze Motorradjacke, ein schwarzes T-Shirt mit dem Schriftzug „Metallica“ in silber-grüner Schrift, eine schwarze Cargohose sowie schwarze Schuhe.

Die Behörden warnen ausdrücklich davor, sich dem Mann zu nähern. Wer ihn entdeckt, wird gebeten, sofort über den Notruf die Polizei zu alarmieren.