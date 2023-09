Beliebte österreichische Fleischfabrik muss schließen!

Die ,,Mitros Fleischwaren“ Fabrik, ein Unternehmen der ,,Gierlinger Holding“, hat angekündigt, dass sie ihre Türen bis Ende des Jahres schließen wird. Die Fabrik, die seit sieben Jahren in Serbien tätig ist, hat diese Entscheidung nach einer detaillierten Analyse des Geschäftsbetriebs getroffen.

Die „Mitros“-Fabrik wurde in den 1950er Jahren gegründet und war zu ihrer Zeit einer der führenden Betriebe in der Schlachtindustrie und beschäftigte rund 1.250 Mitarbeiter. Im Jahr 2016 wurde die Fabrik feierlich wiedereröffnet, wobei die serbische Regierung dem österreichischen Investor mit 5,3 Millionen Euro unterstützte.

,,Dies ist eine äußerst schwierige Situation sowohl für die Mitarbeiter als auch für die Unternehmensleitung, und wir verstehen, dass es ein breites öffentliches Interesse an den Ereignissen in der Fabrik gibt“, heißt es in der Erklärung des Unternehmens.

Die Unternehmensleitung hat versprochen, die Mitarbeiter frühzeitig über die Entscheidung zu informieren und bittet um Geduld und Verständnis für die Situation. Die konkreten Schritte zur Umsetzung der Entscheidung sowie die Fristen für ihre Umsetzung werden in der nächsten Zeit genau definiert.

Die Schließung der Fabrik ist eine überraschende Entwicklung, da ,,Mitros“ zu Beginn des Jahres als Beispiel für ein erfolgreiches Unternehmen präsentiert wurde. Die Fabrik exportierte die meisten ihrer Produkte, darunter mehr als 200 hochwertige verarbeitete Produkte, weltweit und kürzlich auch nach Afrika, insbesondere nach Äquatorialguinea.

Die Auswirkungen der Schließung auf die lokale Wirtschaft und die Mitarbeiter sind noch nicht vollständig absehbar. Es bleibt abzuwarten, wie die ,,Gierlinger Holding“ und die serbische Regierung auf die bevorstehenden Herausforderungen reagieren werden.