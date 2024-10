Betrunken: 74-jähriger E-Bikefahrer stürzt in Bach

Am Sonntagnachmittag sorgte ein Unfall im Tiroler Brixental für Aufsehen. Ein 74-jähriger Mann aus Irland verlor auf seinem E-Bike die Kontrolle und stürzte in die Brixentaler Ache.

Der Vorfall ereignete sich um etwa 13.45 Uhr auf dem Achenweg, der von Kitzbühel nach Westendorf führt. Unmittelbar nach der Abzweigung in Richtung Schwimmbad stürzte der Mann am Ende einer Brücke in den Fluss, während sein E-Bike am Straßenrand zurückblieb.

Rettung durch aufmerksamen Verkehrsteilnehmer

Dank eines aufmerksamen Verkehrsteilnehmers, der das verlassene E-Bike bemerkte und den hilflosen Radfahrer im Wasser sah, konnte rasch die Rettungskette in Gang gesetzt werden. Die Feuerwehr rückte an und barg den Mann mithilfe einer Leiter aus der gefährlichen Situation.

Ermittlungen und Konsequenzen

Laut Polizeibericht stand der Mann zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er zur weiteren medizinischen Abklärung in das Krankenhaus St. Johann in Tirol gebracht. Dort stellten die Ärzte erfreulicherweise fest, dass der 74-Jährige keine ernsthaften Verletzungen erlitten hatte.

Trotz des glimpflichen Ausgangs erwartet den irischen Radfahrer eine Anzeige wegen seiner Trunkenheitsfahrt.